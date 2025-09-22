Sénégal: Le ministère de l'Éducation interdit l'usage du téléphone portable en milieu scolaire

Affiche du Ministère de l'Education nationale sur l'interdiction des téléphones portables à l'école

Au Sénégal, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’interdiction de l’usage du téléphone portable dans les établissements scolaires, selon un communiqué officiel rendu public ce dimanche 21 septembre.

Selon le document, cette mesure vise à préserver l’intérêt supérieur de l’élève et à garantir un cadre propice à l’apprentissage. À cet effet, le ministre de l’Éducation nationale a décidé d’interdire strictement l’utilisation du téléphone portable dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées, qu’ils soient publics ou privés.

Cette disposition, déjà présente dans les règlements intérieurs des établissements, devra désormais être appliquée avec la plus grande rigueur. Toutefois, les outils numériques à vocation pédagogique tels que les tablettes, ordinateurs ou liseuses, restent autorisés lorsqu’ils sont utilisés sous la responsabilité des équipes éducatives, conformément à la Stratégie nationale du Numérique pour l’Éducation.

Le communiqué rappelle que « l’école de la République est un sanctuaire du savoir et de la citoyenneté », et à ce titre, elle doit rester un espace protégé, consacré à l’étude, à la discipline et à l’épanouissement des apprenants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère estime que l’usage incontrôlé du téléphone portable compromet ces missions essentielles, en détournant les élèves de l’apprentissage, en nuisant à leur concentration, et en les exposant à des pratiques contraires aux valeurs éducatives.

Le document met également en garde contre les conséquences négatives d’une exposition prolongée aux écrans, notamment chez les plus jeunes : baisse de l’attention, affaiblissement de l’esprit critique, isolement social, sans oublier les risques pour la santé.

Dans le cadre scolaire, l’usage du téléphone est également associé à une dégradation de la qualité de l’enseignement, à la montée des incivilités, et à la prolifération de phénomènes tels que le racket, le vol ou le cyberharcèlement.

Des exceptions strictement encadrées sont toutefois prévues. Les élèves en situation de handicap ou atteints de troubles de santé invalidants pourront continuer à utiliser des dispositifs médicaux intégrant une fonction de communication, sur autorisation.

De plus, les enseignants pourront autoriser l’usage des téléphones portables dans le cadre d’activités pédagogiques spécifiques, notamment lorsqu’il s’agit de favoriser l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage.

Pour assurer l’effectivité de cette interdiction, chaque établissement est invité à définir sa propre stratégie de gestion et de rangement des téléphones dès l’entrée dans l’espace scolaire.

En cas de non-respect de la règle, des sanctions devront être clairement définies, graduées et proportionnées, en concertation avec les Conseils de Gestion des Écoles (CGE), les Associations de Parents d’Élèves (APE) et l’ensemble de la communauté éducative. Ces sanctions devront être intégrées aux règlements intérieurs afin d’assurer une application équitable à l’échelle nationale.

Le ministère de l’Éducation nationale appelle l’ensemble des acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’application stricte de cette mesure dès la prochaine rentrée scolaire.