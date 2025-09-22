Tunisie: Ligue 1 - 7e journée - ESM-CA (1-0) - Victoire méritée par les Miniers

Imed Ben Younès bat Faouzi Benzarti. L'ES Métlaoui se relance et le Club Africain ronge son frein.

Entre l'ESM et le CA hier, l'on s'attendait forcément à un match débridé et résolument tourné vers l'attaque de part et d'autre. En embuscade au classement, dans le sillage de ses devanciers, le CA devait valider pour garder son rang et plus. Quant aux Miniers, quelque peu inconstants jusque-là, seule une victoire leur permettrait de bondir au classement et donc de se rassurer.

Passons à présent à l'implacable vérité du terrain. Pas de round d'observation lors de cette explication avec deux onze qui affichent leurs intentions offensives, le temps que les Miniers débloquent assez tôt le score par Ahmed Ouled Bahia plein axe devant une défense médusée. Ali Youssef commet une erreur monumentale avec sa mauvaise passe de la tête à Yefreni.

Le match est lancé et la rencontre s'emballe. Un quart de jeu et voilà que le Club Africain tente des incursions sans suite par Khadhraoui. Vers la 20', le CA aurait pu rétablir l'équilibre mais Chawat bute sur le gardien Ben Cherifia suite à un service de Hamza Khadhraoui. La minute qui suit, l'ESM se montre tout aussi redoutable, mais le portier clubiste s'interposera face à Naby Sylla.

Vers la demi-heure de jeu, le gardien Yeferni se blesse et cède sa place à Mouhib Chamekh, une connaissance et non des moindres pour l'Etoile de Métlaoui. Jusque-là, le CA perce sans performer, alors que l'ESM se montre percutant sur contre éclair, sans pour autant valider, et ce, sans oublier côté clubiste, l'expulsion de Charfeddine Aoun à la 40'.

On en restera là pour ce premier half avec un CA volontaire mais inefficace, même si Ghaith Zaalouni aurait pu égaliser vers la 51'. Bref, 10' de temps additionnel n'apporteront rien de nouveau, quoique Sameh Bouhajeb ait pu doubler la note suite à une sortie hasardeuse de Chamekh. Par la suite, Hamza Jaied siffle la fin d'une interminable mi-temps.

Chawat, le gâchis

De retour de pause, l'ESM débute fort mais le placé d'Onana trouvera Chamekh à la réception. Le rythme tombe d'un cran par la suite mais l'engagement est total des deux côtés avec un jeu cantonné de part et d'autre et peu de suite dans les idées au moment de se projeter.

Vers l'heure de jeu, le débat reste équilibré, mais c'est au CA de courir derrière le score alors que l'ESM peut se contenter de ce qui a été réalisé. 68', Srarfi alerte Hamza Ben Cherifia qui repousse le cuir. 83', le CA pousse, obtient un penalty provoqué et tiré par Chawat mais repoussé par Ben Cherifia, décidément en état de grâce. On joue le money-time et le CA ne trouve pas la faille. L'ESM mérite pleinement sa victoire contre un CA mal à l'aise et aussi fébrile.

ESM : Hamza Ben Cherifia, Oussema Bahri, Mohamed Ben Hassine, Fares Meskini, Eric Koussai, Islam Gasmi, Naby Sylla, Sameh Bouhajeb, Brandon Nana (Abdoulay Bangoura), Ahmed Ouled Bahia,Yassine Soltani.

CA : Ghaith Yefreni (Mouhib Chamekh), Ghaith Zaalouni, Hamza Ben Abda, Ali Youssef, Oussema Shili, Moataz Zemzemi (Saidou Khan), Charfeddine Aoun, Bilel Ait Malek (Sadok Mahmoud), Philippe Kinzumbi (Bassem Srarfi), Hamza Khadhraoui, Firas Chawat.