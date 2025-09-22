Tunisie: Cybercriminalité - Le Ministère de l'Intérieur passe à l'offensive !

Le lundi 22 septembre 2025, Sahbi Al-Amri, chef de service au sein de la police judiciaire du ministère de l'Intérieur, a déclaré que le ministère avait mis en place une stratégie claire et un plan complet pour contrer la cybercriminalité. Il a souligné que les activités en ligne ne sont pas isolées de la réalité et peuvent affecter la stabilité de la société, voire la souveraineté de l'État.

Lors de son passage à l'émission « Yom Said » sur les ondes de la Radio Nationale, il a précisé que cette stratégie repose sur quatre piliers, dont la sensibilisation et l'éducation pour la protection des données personnelles, ainsi que l'information des unités de sécurité en cas d'activité suspecte.

Sahbi El Omri a également expliqué que la stratégie inclut un volet de formation et de renforcement des compétences. Il a affirmé que le ministère de l'Intérieur continuait de renforcer les capacités de ses unités spécialisées en cybersécurité pour les préparer à faire face aux menaces complexes.

Selon El Amri , la Tunisie est pleinement engagée dans le cyberespace, à travers une coopération internationale dans ce domaine et des partenariats nationaux avec des acteurs clés comme les ministères des Technologies de la Communication, de la Justice, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que la société civile.

Il a défini la cybercriminalité comme tout acte illégal commis via Internet, comme le piratage des réseaux sociaux, le vol de données personnelles ou bancaires, et l'extorsion numérique par messages ou photos. À cet égard, il a insisté sur la nécessité de protéger les données personnelles et d'éviter d'ouvrir des liens suspects.

Événements à venir

Sahbi Al-Omari a annoncé que la deuxième partie de la conférence nationale sur « La cybercriminalité face à l'intelligence artificielle et aux développements technologiques modernes » se tiendra le 8 octobre, sous la supervision du ministre de l'Intérieur et du secrétaire d'État à la Sécurité Nationale. En parallèle, une exposition des entreprises spécialisées dans la sécurité de l'information sera organisée les 6 et 7 octobre, afin de présenter les dernières innovations et de renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé.