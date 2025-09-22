Tunisie: Tourisme - Quelles nationalités visitent le plus Sousse ?

22 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Dans une déclaration à « Jawhara FM », Mohamed Boujdariya, commissaire régional au tourisme de Sousse, a indiqué que du 1er au 10 septembre 2025, la région a enregistré l'arrivée de 59 468 touristes, soit une augmentation de 4,5% par rapport à la même période l'année dernière. Le nombre de nuitées passées s'est élevé à 308 044, soit une augmentation de 10,6% (le taux d'occupation a progressé de 88,6%).

Il a ajouté que sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2025, le nombre de visiteurs a atteint 895 154, ce qui représente une hausse de 9,9%. Les nuitées passées se chiffrent à 4 151 547, soit une augmentation de 11,6% et un taux d'occupation de 47,3%.

En ce qui concerne les nationalités des visiteurs entre le 1er janvier et le 10 septembre 2025, M. Boujdariya a précisé que le marché tunisien arrive en tête avec 321 888 visiteurs (soit une augmentation de 9,9%). Il est suivi par le marché algérien (155 693 visiteurs, +10,8%), puis par le marché britannique (97 903 visiteurs, +46,8%) et le marché polonais (52 473 visiteurs, +7%).

Le nombre de nuitées passées par les Tunisiens s'élève à 780 130 (+7,5%), contre 728 907 pour les Britanniques (+47,2%), 654 527 pour les Algériens (+14,4%) et 377 377 pour les Allemands.

