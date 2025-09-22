Afrique: Ligue des champions - 1er tour préliminaire (aller) - Le scénario parfait !

Les Espérantistes et les Monastiriens ont réussi de la plus belle des manières leur entrée en lice en Champions League, en s'imposant largement face à leurs adversaires respectifs, l'Association sportive des forces armées nigériennes et East End Lions FC.

On ne pouvait espérer un meilleur scénario d'entrée en matière pour nos deux représentants en Ligue des champions, l'Espérance Sportive de Tunis et l'Union Sportive Monastirienne, qui ont démarré en grande pompe leur aventure africaine. Une manche aller fortement réussie pour ce premier tour préliminaire de la Ligue des champions avec en prime de larges victoires.

Commençons par l'Espérance de Tunis qui s'est imposée avec brio à Niamey face à l'Association sportive des forces armées nigériennes sur le score sans appel de 3 à 0. Les "Sang et Or" ont annoncé la couleur en ouvrant tôt le score : suite à une longue passe en profondeur, Abdramane Konaté se faufile sur la gauche, dribble un défenseur adverse avant d'adresser un centrage millimétré de la gauche pour Kouceila Boualia qui n'avait qu'à terminer le travail en reprenant directement dans les filets (5').

En deuxième mi-temps, le même Konaté est revenu à la charge, s'infiltre en pleine surface de réparation avant de servir sur un plateau Aboubacar Diakité qui n'avait qu'à terminer le travail (54').

Diakité n'allait pas se contenter de ce but et allait enfoncer le clou vers la fin de la rencontre en surprenant tout le monde par une action rapide qui laisse le portier adverse sans voix. Un but rapide signé à la 86' qui met fin à tous les espoirs des Nigériens et permet à l'Espérance de faire un grand pas vers le tour suivant.

La preuve par quatre

A Radès, l'USM a affronté la formation sierra léonaise, East End Lions FC. Et à vrai dire, les Monastiriens ont mis du temps pour entrer dans le match, ne réussissant pas à trouver la faille pour déverrouiller la défense adverse pendant la première demi-heure de jeu. Et alors que les Usémistes piétinaient dans les 30 derniers mètres, Aboubacar Bari leur a facilité la tâche en marquant contre son camp (35').

Un but qui allait libérer les jambes des camarades d'Aymen Harzi. La machine usémisite a, par ailleurs, carburé à plein régime en seconde mi-temps. Yassine Amri a doublé la mise à la 61' avant que Cherif Boudian n'ajoute un troisième but à la 88'. Les Usémistes n'allaient pas s'arrêter là puisque Malcolm Hemidi a quadruplé la mise dans le temps additionnel (90'+4).

Bref, un scénario parfait pour nos deux représentants en Ligue des champions. Une bonne entrée en lice pour l'EST et l'USM qui ont pris une belle option en prévision de la qualification au prochain tour. Une qualification quasiment assurée.