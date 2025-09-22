Tanzanie/Tunisie: Coupe de la CAF - L'ESS rentre avec un but de retard de Tanzanie - Une fin de match manquée

Que ce soit en championnat ou en C3, l'Etoile Sportive du Sahel a le don de mal finir ses matchs, aussi mal qu'elle les débute d'ailleurs. A ce rythme, le malaise risque de s'installer.

L'intermède Mohamed Ali Nafkha a donc très mal commencé avec cette défaite malvenue en Tanzanie. Un match grisant, surtout au premier half, a opposé les Etoilés aux Soudanais de Ahli Wad Madani. La première période a été conclue par une parité vierge.

Et côté étoilé, il n'y a quasiment rien eu à retenir, hormis deux occasions mal négociées par Diao de la tête et Aouani d'un tir non cadré. Sur l'ensemble du match, ces deux actions-là résument l'indigence offensive des Etoilés.

Pour revenir à la première mi-temps, l'entrée de Bouzaâbia à la place de Naouali a donné des sueurs froides à la défense, même si Slim Khadhraoui, un des hommes les plus en vue, a tenté de créer le surnombre en phase offensive. Mohamed Adam Ouertani, à son tour, a péché dans son jeu par des fautes au milieu du terrain, au point d'écoper d'un carton jaune brandi par l'arbitre congolais Louis Muamba.

Ce fut un match moyen des poulains de Nafkha qui doivent s'employer à opter pour l'attaque lors de la manche retour, et ce, afin de combler leur retard. Aussi, lors de cette explication, le milieu de terrain Fadi Ben Choug, plutôt effacé, a cédé sa place à la 55'. Il a eu le tort de mal négocier les coups de pied arrêtés, lui et Rayan Anan.

En seconde période, l'attaque n'avait toujours pas carburé, même si l'Etoile a fait illusion avec ce but annulé pour une faute préalable. Ce faisant, l'entrée de Dhaoui a eu le mérite de réveiller les ardeurs offensives étoilées, notamment sur contre-attaque. Mais sans conséquence au niveau du score.

Stérilité offensive

Face au représentant soudanais, les entrées d'Al Qalib et Chaâbani n'ont rien changé. Al Qalib a fait quelques incursions sans résultats. Et ce fut ensuite la douche écossaise avec ce but pris sur contre attaque en toute fin de match. Un corner mal négocié avec Cristo, une défense figée et prise de vitesse par le Soudanais Khaled Sinja a ainsi mis fin aux espoirs de rentrer avec une parité de Tanzanie.

Un moindre mal toutefois car Sabri Ben Hassen a réalisé trois parades payantes en deux minutes de jeu. Autre remarque à relever. En Tanzanie, les avants étoilés n'ont pas profité des largesses concédées par les Soudanais.

Manque de lucidité et approximations, rien n'a fonctionné ou presque. Le mérite est plutôt à mettre à l'actif de la défense qui a longtemps repoussé les assauts des Soudanais, avec un Ben Hassen quasiment intraitable sur sa ligne ou encore Bouzaâbia sobre à la récupération et à la relance. Même Ouertani a mieux fini le match qu'il ne l'a débuté. Malheureusement, le carton rouge écopé à la dernière minute du match a faussé quelque peu sa performance au milieu de terrain.

Pour sa première, Nafkha n'a donc pas réussi à faire mieux que Lassaâd Dridi.

Il va devoir se rattraper au retour et faire en sorte que les joueurs gagnent en justesse surtout. Lors de cette manche aller, la chaleur ou le long déplacement ne sont plus considérés comme des circonstances atténuantes. De plus, le club soudanais n'a pas participé à une coupe d'Afrique des clubs depuis 42 ans et n'est pas un foudre de guerre. L'équipe étoilée va devoir se ressaisir dans une semaine lors du match retour en Tunisie.