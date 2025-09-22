Tunisie: La JSK terrassée par l'ESZ - La défense, un point si faible

22 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Le quatuor défensif et les milieux récupérateurs sont d'une fragilité qui a facilité la tâche des Zarzisiens.

C'est une humiliation sportive pour la JSK qui a encaissé 4 buts en une seule mi-temps face à l'ESZ ! Les supporteurs aghlabides ont craint le pire en deuxième mi-temps, mais les choses en sont restées là. Après l'euphorie (exagérée du moins) de la victoire à Sousse devant l'Etoile, retour sur terre après la débâcle face à l'ESZ.

Il y avait un écart entre les deux équipes. Et bien que le score a été ramené à 1-1 en peu de temps, la JSK a lâché prise pour une simple raison : sa défense était très faible. Les défenseurs aghlabides manquent du minimum requis à ce niveau. La facilité avec laquelle Stanley a déjoué la défense en dit long sur le niveau de Kalai, Belakhel, Hlel et Meddeb.

Un quatuor très faible à tous les niveaux. Les six points ramassés devant l'ASM et l'ESS relèvent du miracle quand on voit le positionnement et les interceptions des défenseurs aghlabides. Avec aussi des milieux lents et pas forts en récupération à l'image de Junior et Naffetti, la défense était découverte et désarmée.

De plus, Ghrairi a ménagé Bacari, assez solide en récupération. L'entraîneur aghlabide n'a pas bien vu en alignant un milieu aussi léger et en avançant sa défense sans avoir les joueurs capables de presser et de revenir rapidement en phase de repli.

Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Ghazi Ghrairi avant ce match ? A-t-il sous-estimé son adversaire du jour qui était plus fort sur le papier ? Pourquoi chercher à faire le jeu et à concéder les espaces face à des attaquants aussi forts que Rahmani ? C'était un match mal préparé à tous les niveaux.

C'est une défaite très utile car elle situe le niveau réel de l'équipe. A Ghrairi de changer sa défense, notamment sur les flancs et aussi au moins un poste dans l'axe, et de renforcer son milieu. La saison ne fait que commencer, et le parcours risque d'être long et pénible avec le comportement défensif actuel.


