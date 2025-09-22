Tunisie: Clôture du festival du film de Bagdad - Le film tunisien « Soudan Ya Ghali » remporte le prix du meilleur documentaire

Le film « Soudan Ya Ghali » de la réalisatrice tunisienne Hind Meddeb a remporté le prix du meilleur film documentaire à la clôture de la deuxième édition du Festival du film de Bagdad. L'événement, qui s'est déroulé dans la capitale irakienne, a offert une semaine de projections et d'activités artistiques et culturelles.

Le film tunisien « Sur le fil » de la réalisatrice Sahar Al-Achi a également été primé, recevant le prix du jury pour les courts-métrages.

Cette édition a été une occasion spéciale de rendre hommage au cinéma tunisien, qui était l'invité d'honneur du festival. Le public irakien a pu découvrir une sélection des oeuvres cinématographiques tunisiennes les plus marquantes, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, comme l'a précisé le ministère de la Culture sur sa page Facebook officielle.

Des rencontres intellectuelles ont également eu lieu, réunissant des cinéastes tunisiens, irakiens et arabes, ainsi que des discussions ouvertes sur l'expérience cinématographique tunisienne et sa présence notable à l'échelle arabe et internationale.