Tunisie: Hasna Jiballah plaide pour un accès facilité des sociétés communautaires au financement

Hasna Jiballah, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle chargée des sociétés communautaires, a présidé le vendredi 19 septembre une séance de travail consacrée à la révision de la circulaire relative au lancement de projets visant à encourager l'entrepreneuriat et à soutenir les porteurs de projets via le financement autonome.

Lors de cette rencontre, les participants ont examiné les différentes possibilités et hypothèses pour simplifier l'accès des sociétés communautaires aux financements bancaires. L'objectif est de généraliser la circulaire auprès des institutions financières concernées afin de renforcer le soutien aux entreprises collectives naissantes.

Hasna Jiballah a insisté sur l'importance d'améliorer le climat d'investissement dans ce type de projets collectifs, en offrant un accompagnement adapté et en levant les obstacles qui retardent le passage de certaines entreprises à la phase opérationnelle. Elle a également souligné la nécessité de renforcer la gouvernance, de simplifier les procédures et d'étudier les mesures légales permettant d'étendre aux sociétés communautaires les avantages dont bénéficient d'autres types d'entreprises.

Les sociétés communautaires sont perçues comme un mécanisme innovant, promouvant la justice sociale, la valorisation de l'initiative locale et la consolidation des valeurs de solidarité. Elles participent activement à la création d'une dynamique économique et sociale, en impliquant les citoyens dans l'investissement, la production et la prise de décision.

La séance a permis de formuler plusieurs propositions concrètes. Il a été convenu de poursuivre le travail dans le cadre d'une approche participative avec la Banque tunisienne de solidarité et la Banque de financement des petites et moyennes entreprises dès la semaine prochaine.