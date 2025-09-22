Cote d'Ivoire: Haut-Sassandra - 25 délégations citoyennes s'engagent pour une présidentielle apaisée

Pour préserver le climat de paix et de cohésion sociale dans la région du Haut-Sassandra à l'approche de l'élection présidentielle, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a initié une vaste campagne de sensibilisation, rapporte une note du service de communication.

Du 19 au 21 septembre 2025, vingt-cinq (25) délégations apolitiques, composées de personnalités issues de la politique et de la société civile, ont sillonné les départements de Daloa, Vavoua et Issia. Leur mission : exhorter les populations à s'abstenir de toute forme de violence et à cultiver le vivre-ensemble.

Les différentes délégations ont rappelé avec force que la poursuite de la dynamique de développement en cours dans la région est intrinsèquement liée au maintien de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. « Le Haut-Sassandra bénéficie d'investissement conséquent dans tous les secteurs. Nous ne devons pas compromettre cette dynamique. La paix est la seule chose que nous vous demandons. Il nous faut donner l'exemple à la nation tout entière », ont affirmé les chefs de délégation, insistant sur le rôle du Haut-Sassandra comme modèle de stabilité et de prospérité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges avec les populations ont également permis de dresser un bilan des initiatives gouvernementales réalisées dans un environnement de paix et de stabilité.

Les habitants ont salué l'initiative et se sont engagés collectivement à préserver la paix et la stabilité, non seulement pendant la période électorale, mais aussi avant et après celle-ci.