Cote d'Ivoire: Bouaké - L'Unicef et ses partenaires sensibilisent les populations aux bonnes pratiques nutritionnelles

Un tournoi communautaire organisé par l'Union des anciennes gloires du football de Bouaké a été clôturé le samedi 20 septembre 2025. Cet événement sportif, selon une note d'information, avait démarré le 1er septembre 2025. Bien plus qu'une simple compétition, le tournoi a été un moment de fraternité et de dialogue intercommunautaire.

Initiée autour du thème « Mangez sain, bougez bien et mouillez le maillot », cette rencontre a été une aubaine pour l'Unicef et ses partenaires, à savoir la Fondation Sébastien Haller, le Programme national de nutrition, ainsi que le Conseil national pour l'alimentation et la nutrition, de mener une série d'activités engageant directement la population. Celles-ci ont consisté en des campagnes de sensibilisation de masse aux bonnes pratiques nutritionnelles, relayées par des figures sportives et des leaders communautaires afin d'en garantir l'adoption.

Des stands interactifs ont été érigés pour favoriser des évaluations nutritionnelles offertes à tous les participants. Ces évaluations ont été suivies de conseils personnalisés, de séances de dessin éducatif pour les plus jeunes et de présentations des programmes phares de l'Unicef en faveur de la jeunesse. Une caravane de sensibilisation de proximité, dans toute la ville de Bouaké, a également eu lieu pour amplifier le message et toucher une large partie de la population.

En marge de cette rencontre footballistique des anciennes gloires, un tournoi de football pour enfants de 8 à 12 ans a été organisé par la Fondation Sébastien Haller pour égayer les tout-petits.

Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a rappelé l'importance d'une bonne nutrition pour le bien-être des enfants et des adolescents. « Une bonne nutrition est un droit fondamental et un levier puissant pour garantir à chaque enfant un avenir digne et prometteur », a-t-il affirmé.

Il a aussi mis ce rassemblement à profit pour inviter les acteurs, les populations et le public non seulement à poursuivre les efforts visant à prévenir la sous-nutrition, mais aussi à relever les défis liés à l'évolution des habitudes alimentaires et des modes de vie, qui affectent de plus en plus les enfants et les jeunes. « Au nom de l'Unicef, je vous assure que nous travaillons avec le gouvernement, pour vous », a-t-il ajouté.

Jean-François Basse a exprimé la fierté de l'Unicef d'être aux côtés de l'ensemble de ses partenaires, notamment le Réseau des jeunes pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, afin de soutenir leurs efforts visant à favoriser l'épanouissement de chaque enfant grâce à une bonne nutrition.