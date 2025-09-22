Cote d'Ivoire: Coopération - Le pays mène une offensive de charme en Suisse

Dans le cadre de sa coopération avec la Suisse, la Côte d'Ivoire était présente à un événement de taille qui s'est déroulé à Zurich.

Le Bureau du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire en Suisse et au Liechtenstein a pris activement part, le 16 septembre, à l'Africa Showcase Mitteleuropa, organisé à Zurich, en Suisse.

C'est le directeur de cette structure, Macaire Dagry, qui a représenté le pays à cet événement qui rassemble tous les ans des offices de tourisme et des acteurs du voyage africains avec des tours opérateurs et agences de voyages venus de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche et du Liechtenstein.

« Pour la Côte d'Ivoire, participer à cet événement représente une opportunité stratégique pour se positionner sur le marché germanophone, reconnu pour son fort potentiel de voyageurs à haut pouvoir d'achat et son intérêt croissant pour l'Afrique », indique le représentant ivoirien cité par une note d'information du Bureau du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire en Suisse et au Liechtenstein.

En réalité, cette plateforme professionnelle est une véritable lucarne ouverte sur le monde du tourisme : offices de tourisme, hôteliers, tours opérateurs et prestataires africains de mettre en lumière leurs potentialités touristiques vis-à-vis des acheteurs triés sur le volet. Ainsi, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il s'agit d'une aubaine pour mieux se vendre à l'extérieur.

Evidemment, ce ne sont pas les attraits touristiques qui manquent à la Côte d'Ivoire ! Ainsi donc, l'objectif de Macaire Dagry a été de faire connaître les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire auprès des professionnels qui, comme il a tenu à le souligner, découvrent très rarement les destinations ouest-africaines dans leurs catalogues.

« Avec une diversité culturelle exceptionnelle, un patrimoine naturel de premier plan, un littoral attractif, un tourisme durable et responsable en émergence, valorisant les communautés locales et la préservation de la biodiversité..., la Côte d'Ivoire a de véritables atouts pour répondre aux attentes des touristes exigeants et à la recherche de nouvelles découvertes », assure le directeur du Bureau du tourisme ivoirien, cité par la note.

A ce rendez-vous, le directeur du Bureau du Tourisme ivoirien a, également, rencontré plusieurs acteurs de pays africains réputés pour le safari : Zimbabwe, Tanzanie, Zanzibar, l'Afrique du Sud, Kenya. Selon le communiqué de presse, de nombreux tours opérateurs de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche et du Liechtenstein présents ont exprimé leur souhait de voir émerger de nouvelles destinations africaines capables d'offrir des prestations de safari, au-delà des pays qui en ont l'habitude.

Pour Macaire Dagry, « cette tendance représente une formidable opportunité pour la Côte d'Ivoire, qui pourrait envisager, à la longue, de développer une véritable politique dans cette catégorie, au sein de ses parcs nationaux (Comoé, Taï, Marahoué, Mont Sangbé...), reconnus pour leur biodiversité exceptionnelle ».