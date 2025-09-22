Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Laurent Tchagba sollicite la bénédiction de la chefferie d'Anoumabo pour la réussite de sa mission à Marcory

22 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Dans le cadre de sa mission politique en prélude à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Ministre Laurent Tchagba, Coordonnateur Principal du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) à Marcory et Directeur Régional de campagne du parti dans cette commune, a rendu une visite de courtoisie, le 21 septembre 2025, à la chefferie, à la notabilité et aux habitants du village d'Anoumabo.

Cette rencontre s'inscrit dans la série d'activités de proximité engagées par le ministre depuis sa désignation, le jeudi 18 septembre, à la tête de la direction régionale de campagne du RHDP à Marcory pour conduire la mission confiée par le Président du parti, Alassane Ouattara.

Face aux autorités traditionnelles et aux populations rassemblées, Laurent Tchagba a exprimé toute l'importance qu'il accorde au soutien moral et spirituel de la chefferie et des habitants dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe. « Votre bénédiction et votre appui sont essentiels pour la réussite de notre mission commune : assurer la victoire de notre candidat, le Président Alassane Ouattara, dans un climat de paix et de fraternité », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En réponse, le chef du village, Vry Amon Thomas, a salué le message de paix porté par le ministre. Il a réaffirmé l'engagement de la chefferie et des habitants d'Anoumabo à soutenir l'action du RHDP et à accompagner la démarche de proximité initiée par Laurent Tchagba.

Depuis son entrée en fonction, le Directeur Régional de campagne multiplie les rencontres avec les différentes composantes sociales et communautaires de Marcory. Le vendredi 19 septembre, il a échangé avec l'Association des Tchamans de Marcory. Le lendemain, samedi 20 septembre, il a rencontré l'ensemble des chefs de communauté avant de s'adresser ce dimanche à la chefferie et aux habitants d'Anoumabo.

Dans les jours à venir, le ministre prévoit d'élargir cette dynamique de dialogue et de concertation aux autres villages Atchans de la commune, notamment Abia Abety et Abia Koumassi, afin d'y annoncer officiellement sa nomination et recueillir également le soutien des autorités locales.

À travers ces démarches, Laurent Tchagba entend renforcer la cohésion sociale et consolider la mobilisation autour de la candidature du Président Alassane Ouattara, afin d'aborder l'échéance électorale dans la sérénité et l'unité.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.