Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Laurent Tchagba sollicite la bénédiction de la chefferie d'Anoumabo pour la réussite de sa mission à Marcory

Dans le cadre de sa mission politique en prélude à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Ministre Laurent Tchagba, Coordonnateur Principal du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) à Marcory et Directeur Régional de campagne du parti dans cette commune, a rendu une visite de courtoisie, le 21 septembre 2025, à la chefferie, à la notabilité et aux habitants du village d'Anoumabo.

Cette rencontre s'inscrit dans la série d'activités de proximité engagées par le ministre depuis sa désignation, le jeudi 18 septembre, à la tête de la direction régionale de campagne du RHDP à Marcory pour conduire la mission confiée par le Président du parti, Alassane Ouattara.

Face aux autorités traditionnelles et aux populations rassemblées, Laurent Tchagba a exprimé toute l'importance qu'il accorde au soutien moral et spirituel de la chefferie et des habitants dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe. « Votre bénédiction et votre appui sont essentiels pour la réussite de notre mission commune : assurer la victoire de notre candidat, le Président Alassane Ouattara, dans un climat de paix et de fraternité », a-t-il déclaré.

En réponse, le chef du village, Vry Amon Thomas, a salué le message de paix porté par le ministre. Il a réaffirmé l'engagement de la chefferie et des habitants d'Anoumabo à soutenir l'action du RHDP et à accompagner la démarche de proximité initiée par Laurent Tchagba.

Depuis son entrée en fonction, le Directeur Régional de campagne multiplie les rencontres avec les différentes composantes sociales et communautaires de Marcory. Le vendredi 19 septembre, il a échangé avec l'Association des Tchamans de Marcory. Le lendemain, samedi 20 septembre, il a rencontré l'ensemble des chefs de communauté avant de s'adresser ce dimanche à la chefferie et aux habitants d'Anoumabo.

Dans les jours à venir, le ministre prévoit d'élargir cette dynamique de dialogue et de concertation aux autres villages Atchans de la commune, notamment Abia Abety et Abia Koumassi, afin d'y annoncer officiellement sa nomination et recueillir également le soutien des autorités locales.

À travers ces démarches, Laurent Tchagba entend renforcer la cohésion sociale et consolider la mobilisation autour de la candidature du Président Alassane Ouattara, afin d'aborder l'échéance électorale dans la sérénité et l'unité.