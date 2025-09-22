Guinée: Scrutin référendaire du 21 septembre - la Ministre du Commerce, Fatima Camara vote et se réjouit de la mobilisation des citoyens à Dubréka

22 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 en Guinée s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Madame Fatima Camara, ministre du Commerce a voté dans la commune urbaine de Dubréka en présence de plusieurs cadres de son département et des responsables de la délégation spéciale de la commune.

Prenant la parole après avoir accompli son devoir citoyen, la ministre a rappelé l'importance capitale de ce référendum pour l'avenir de la Nation.

Madame Fatima Camara a fait savoir que la participation de chaque citoyen constitue non seulement un acte de responsabilité, mais aussi une contribution décisive au renforcement de la démocratie et de la cohésion nationale.

Très satisfaite de la forte mobilisation des citoyens autour des bureaux de vote, elle a encouragé chacun à poursuivre cette dynamique de participation active, gage d'une Guinée unie, responsable et tournée vers l'avenir.

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.