Le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 en Guinée s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Madame Fatima Camara, ministre du Commerce a voté dans la commune urbaine de Dubréka en présence de plusieurs cadres de son département et des responsables de la délégation spéciale de la commune.

Prenant la parole après avoir accompli son devoir citoyen, la ministre a rappelé l'importance capitale de ce référendum pour l'avenir de la Nation.

Madame Fatima Camara a fait savoir que la participation de chaque citoyen constitue non seulement un acte de responsabilité, mais aussi une contribution décisive au renforcement de la démocratie et de la cohésion nationale.

Très satisfaite de la forte mobilisation des citoyens autour des bureaux de vote, elle a encouragé chacun à poursuivre cette dynamique de participation active, gage d'une Guinée unie, responsable et tournée vers l'avenir.