Afrique: Éducation des filles - L'UNESCO récompense le Kenya lors des 10 ans de son Prix

Directrice générale de l’UNESCO, et la Professeure Peng Liyuan, Envoyée spéciale de l'Organisation, ont célébré les 10 ans du Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes soutenus par la Chine.

Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, et la Professeure Peng Liyuan, Envoyée spéciale de l’Organisation, ont célébré le vendredi 19 septembre 2025 à Beijing les 10 ans du Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes, soutenu par la Chine. À l’occasion de sa visite, la Directrice générale a signé des accords clés pour la création d’un nouvel Institut de l’UNESCO à Shanghai, dédié à l’enseignement scientifique et technologique, un domaine où les femmes restent encore largement sous-représentées, apprend-on dans un communiqué de l’UNESCO.

Pour Audrey Azoulay, « ce Prix apporte un soutien financier, une reconnaissance et une visibilité mondiale aux initiatives remarquables à travers le monde en faveur de l’éducation des filles. Il contribue également, sur le long terme, à faire évoluer les mentalités pour une meilleure reconnaissance juridique et pratique de ce droit fondamental ».

L’égalité des genres dans l’éducation : une priorité mondiale

Au cours des 30 dernières années, le taux de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire a progressé de 8 points, passant de 92 % à une quasi-universalité à l’échelle mondiale. Dans le secondaire, la progression est encore plus marquée, avec une hausse de plus de 25 points, de 52 % à 77 %, indique le communiqué.

Dans l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiantes a triplé, passant de 41 à 139 millions. Pour soutenir ces avancées, l’UNESCO accompagne ses États membres dans la mise en place de politiques publiques dédiées, dont 44 pays ont bénéficié d’un tel appui en 2024.

Pourtant, 133 millions de filles sont encore déscolarisées dans le monde, en raison d’un manque de financements, de biais de genres persistants ou de politiques rétrogrades.

Des inégalités demeurent, notamment dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) où les femmes ne représentent encore que 35 % des diplômés. En 2024, l’UNESCO a aidé 17 pays à lever les barrières qui empêchent les filles d’accéder à ces filières, grâce à des programmes de mentorat et à la formation d’enseignants.

Le Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes

En dix ans, le Prix a récompensé 20 lauréats dont les initiatives soutiennent des millions de filles et de femmes dans toutes les régions du monde. Chaque lauréat reçoit une bourse de 50 000 dollars pour poursuivre son action en faveur de l’éducation des filles et des femmes.

Parmi les initiatives remarquables sélectionnées cette année, on compte le projet Nashipai Maasai Community au Kenya, qui vise à soutenir l’éducation des filles Masaï et à défendre leurs droits.

Pour rappel, cette initiative portée par des femmes et des jeunes a été fondée en 2015, elle offre des bourses d’études aux filles Masaï et travaille avec les communautés pour lutter contre le mariage précoce et les stéréotypes de genre qui limitent le potentiel des filles.

À travers des actions de dialogue communautaire, de plaidoyer et de sécurité alimentaire, Nashipai a permis à plus de 3 000 filles de terminer leur scolarité et de poursuivre des études supérieures, formant ainsi une nouvelle génération de leaders pour l’égalité des genres.