Ile Maurice: Un passager du métro poignardé et un receveur agressé

Ce dimanche a été marqué par deux incidents violents dans les transports publics, suscitant un sentiment d'insécurité parmi les usagers. En début de soirée, la tension est montée d'un cran lorsque Steward Pierre, un habitant de Rose-Belle de 35 ans, a été poignardé à bord du métro. L'agression s'est produite à hauteur de Belle-Rose, avant que l'auteur des faits ne profite de l'arrêt pour s'enfuir, provoquant la panique parmi les témoins.

Le SAMU a été dépêché sur place pour lui prodiguer les premiers soins. Grièvement blessé, Steward Pierre a été transporté d'urgence à l'hôpital Victoria, où il a été admis en soins intensifs. Sur sa page Facebook, le ministre des Transports, Osman Mahomed, a réagi hier : «Ce qui s'est passé dans le métro ce soir est dû à un règlement de comptes entre individus, apparemment !» Il a ajouté que les images des caméras de surveillance permettraient de confirmer les faits.

Plus tôt dans la journée, un autre épisode violent avait déjà choqué des passagers. Vers 13 h 30, à Ollier, Quatre-Bornes, un receveur d'autobus de la CNT, P. B., a été violemment agressé par un individu qui s'est emparé de sa sacoche contenant la recette de la journée. Le receveur a été sérieusement blessé au visage. Pris en charge à l'hôpital ENT, il a reçu des soins et a pu regagner son domicile, mais devra subir une intervention chirurgicale dans les jours à venir.

Le ministre Mahomed avait également réagi plus tôt sur Facebook pour dénoncer cette attaque. Dans son post, il affirme s'être entretenu avec la victime et avec le directeur de la CNT afin de connaître les faits et les causes exactes. «C'est une affaire de police. La police doit initier une enquête», a-t-il écrit.

Il a par ailleurs rappelé que son ministère finalise le Bus Industry Services Bill, qu'il juge désormais «plus nécessaire que jamais» pour encadrer et sécuriser le secteur. Le projet doit être présenté prochainement au Conseil des ministres.