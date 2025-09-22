Ile Maurice: Tennis - Le J60 prend le relais à Petit Camp

Le National Tennis Centre de Petit Camp Phoenix poursuit sa quinzaine tennistique avec un deuxième rendez-vous de taille. Après une première semaine déjà riche en émotions, marquée par le tournoi J30, place désormais au Tournoi ITF J60, d'un niveau plus relevé. Les jeunes espoirs internationaux y croiseront le fer dès ce lundi 22 septembre, avec un tableau principal qui s'annonce particulièrement compétitif et une finale prévue vendredi 26.

Ce J60 attire une participation cosmopolite, avec environ 55 joueurs venus de 20 pays. Une diversité qui garantit des styles de jeu variés et un niveau de compétition relevé. Pour les Mauriciens engagés, c'est une occasion rêvée de tester leur potentiel face à des adversaires de grande qualité, tout en visant de précieux points au classement ITF.

L'Indien Pradnyesh Shelke a franchi les qualificationset tentera de confirmer sa solidité dans le tableau principal du J60.© Krishna Pather

Le week-end écoulé a permis de départager les prétendants à une place dans le tableau principal. Les spectateurs ont assisté à des rencontres disputées où les Mauriciens n'ont pas réussi à forcer le passage, laissant la voie libre à des adversaires étrangers solides et expérimentés.

À l'issue de ces deux journées, Kalle Hommersom (NED), Pradnyesh Shelke (IND), Ruhan Komandur (IND) et Moise Esiso Kumase (COD) se sont qualifiés pour le tableau principal, qui débute ce lundi.

Petit Camp s'apprête donc à vibrer au rythme des échanges entre jeunes espoirs venus d'horizons différents. Pour les Mauriciens encore en lice, l'enjeu est double : engranger une expérience précieuse et tenter de rivaliser avec la crème du tennis junior mondial.

Le Congolais Moise Esiso Kumase s'est imposé avec autorité et a validé son ticket pour le tableau final. © Krishna Pather

Si le J60 attire désormais toute l'attention, il est impossible de ne pas revenir sur les moments forts du Tournoi J30, disputé la semaine dernière. Ce premier rendez-vous a offert au tennis mauricien une page d'histoire, avec le sacre du duo Rushil Seewoosurrun (MRI) / Samy Iraqi (MAR) [4] en double garçons. Leur victoire 6-3, 6-3 en finale face à une autre paire composée de Rohan Mungla (MRI) et Moise Esiso Kumase (COD) a marqué un tournant pour le joueur local qui décroche un titre ITF.

Chez les filles, la finale du double a également tenu toutes ses promesses. La paire Lucie Koutova (CZE) / Milan Swanepoel (RSA) [1] a dû batailler en super tie-break pour s'imposer 6-3, 3-6, 10-7 contre Charlotte Perks (GBR) / Riko Shozui (JPN). En simple, pas de surprise : le Belge Nicolas Fays [3] a confirmé son statut en dominant le Coréen Bon Hong Koo 6-2, 6-2, tandis que la Sud-Africaine Milan Swanepoel [1] s'est imposée face à la Danoise Sophia Bergqvist [7] 6-2, 6-3.

Rushil Seewoosurrun a marqué l'histoire du tennismauricien en décrochant le titre en double lors du J30.Il sera a suivre cette semaine. © Krishna Pather

En l'espace d'une semaine, Petit Camp a déjà démontré sa capacité à accueillir des compétitions internationales de haut niveau et à faire vibrer le public local. Avec le J60, la barre monte encore plus haut. Parmi les joueuses à suivre de près figure la Sud-Africaine Milan Swanepoel, qui a brillé la semaine dernière en s'imposant à la fois en simple et en double.

Déjà tête d'affiche, elle sera de nouveau sous les projecteurs cette semaine, avec l'ambition de confirmer son statut et de viser un deuxième sacre consécutif à Petit Camp. Pour les prochains jours, tous les regards seront braqués sur Phoenix, où chaque échange peut révéler un futur champion ou confirmer l'éclosion d'une étoile déjà bien lancée.

Les resultats du week-end

Samedi

Ruhan Komandur (IND) bat Matys Komandur.................................6-0, 6-0

Moise Esiso Kumase (COD) bat Vikas Niyant...................................7-5, 6-1

Lakshya Bidhuri (AUS) bat Tapiwa Vambe Baryeh ...........................6-2, 6-2

Oleg Chiburaev bat Aarav Galwa ...................................................6-0, 6-2

Kalle Hommersom (NED) bat Killian Renard (MRI) .........................6-0, 6-0

Dimanche

Kalle Hommersom bat Oleg Chiburaev 6-1, 6-4

Pradnyesh Shelke (IND) bat Lakshya Bidhuri (AUS).........................6-4, 6-1

Ruhan Komandur (IND) bat Shaurya Busgeeth (MRI) .....................6-0, 6-0

Moise Esiso Kumase (COD) bat Alvin Robin Sannassee (MRI).........6-0, 6-1