Ile Maurice: Cyclisme - Les Mauriciens courageux face aux cadors

Les Championnats du Monde de cyclisme 2025, se sont ouverts hier à Kigali au Rwanda. En guise d'entrée en matière, on a eu droit aux épreuves de contre-la-montre individuel élites. Les quatre représentants mauriciens. Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond en masculin et Lucie Lagesse et Aurélie Halbwachs-Lincoln, se sont battus courageusement mais n'avaient pas les armes pour rivaliser avec les cadors de la spécialité.

La contre-la-montre élite dames était la course d'ouverture de ces premiers Mondiaux sur route disputés sur le sol africain. Elle s'est déroulée sur un tracé d'une difficulté rare, sur une distance de 31,2 km avec 640m de dénivelé positif entre la BK Arena de Kigali et le Centre des Congrès de Kigali à 1500m d'altitude. Les coureuses devront escalader deux fois la côte de Nyanza (2,5 km à 5,8%) avant une partie pavée avec la côte de Kimihurara (1,3 km à 6,3%) juste avant l'arrivée.

Alexandre Mayer a réalisé une très bonne moyenne de 39,057 km/h sur le tracé montagneux de ce chrono individuel.

Lucie Lagesse a bouclé le parcours à 8 minutes et 5 secondes (moy. : 36,533 km/h) de la Suissesse Marlen Reusser, médaillée d'or en 43 minutes et 9 secondes (moy. : 43,378 km/h). Lucie est, signalons-le, la deuxième concurrente africaine derrière la Rwandaise Xaverine Nirere, 27e à 6:58. Aurélie Halbwachs-Lincoln prend, elle, la 34e place à 9:18 (moy.: 35,679 km/h) de Reusser.

En masculin, le Belge Remco Evenepoel a survolé les 40,6 km en 49 minutes et 46 secondes (moy. : 48,948 km/h) pour s'offrir un troisième titre mondial d'affilée.

Les coureurs mauriciens inscrits au contre-la-montre individuel posant avec leurs encadreurs après avoir effectué la reconnaissance du parcours samedi.

Alexandre Mayer a terminé 34e à 12 minutes et 36 secondes en roulant à une moyenne de 39,057 km/h, alors qu'Aurélien de Comarmond a fini 41e à 17:07 (moy.: 36,417 km/h). A noter la 47e place du Malgache Houlder Mohamed à 20:52 d'Evenepoel.

Pour rappel, il est le premier natif de la Grande Île à prendre part aux championnats du Monde de cyclisme.

Aurélien de Comarmond a conclu les 40,6 km du CLM individuel à la 41e place.

Aujourd'hui, William Piat sera le seul Mauricien en action sur le contre-la-montre individuel U23 hommes. Les concurrents auront droit au même tracé que les élites dames, soit une distance de 31,2 km avec un dénivelé positif de 640m.