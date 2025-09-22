Ile Maurice: Les cordes à l'honneur au Caudan Waterfront

Le samedi 27 septembre, la guitare sera reine au Caudan Waterfront. De 11 heures à 17 heures, le public est invité à découvrir le Guitar Festival 2025, une journée gratuite et familiale entièrement consacrée à l'instrument le plus populaire au monde.

L'événement est organisé par la Guitar Academy, école fondée en 2008 et qui compte aujourd'hui près de 200 élèves de tous âges. «Le but, c'est de donner une vraie scène aux jeunes musiciens et de créer un moment de partage autour de la guitare», explique Paayal Parmanand, directrice de Guitar Academy.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter d'une scène ouverte dès 11 h 10, avant de découvrir les showcases réunissant professeurs et élèves de la Guitar Academy, ponctués par les prestations spéciales de quatre artistes invités. À 14 h 35, le musicien Jean-René Bastien animera un talk autour de la musicothérapie, tandis que des kiosques proposeront des expériences interactives : réglages express et démonstrations de guitares et pédales, sculpture et réparation d'instruments, inscriptions à l'académie ou encore un coin artistique.

L'ambition est d'attirer 1 000 à 2 000 personnes : familles, amateurs et musiciens, pour célébrer ensemble la passion de la guitare; entrée libre.