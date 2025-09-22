Ile Maurice: Suite des interrogatoires de Jagai père et fils

Allysaheb Jagai a de nouveau été conduit ce lundi matin dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC) au Réduit Triangle pour la suite de son interrogatoire dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent qui le vise. Accompagné de son avocat, Me Yash Bhadain, il a été entendu sur l'origine des fonds utilisés pour financer ses véhicules de luxe, désormais saisis par la FCC, mais aussi sur son rôle dans plusieurs compagnies qui suscitent l'attention des enquêteurs. Dans l'après-midi, son père, Ashik Jagai, a également été interrogé.

Depuis son arrestation le 2 septembre, Allysaheb Jagai a déjà été entendu à plusieurs reprises. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment il a pu se constituer un patrimoine comprenant, entre autres, une Ford Raptor, une BMW M5 et une Suzuki Swift, alors que ses revenus déclarés ne semblent pas, selon eux, en mesure de justifier de tels investissements.

Mais l'affaire ne se limite plus à ses seuls biens personnels. La FCC s'intéresse désormais aux ramifications d'un véritable réseau d'intérêts et de sociétés dans lesquelles son nom apparaît aux côtés de celui de l'homme d'affaires Steven Mootoocurpen et de son partenaire Wendip Appaya.

Les regards se tournent en particulier vers Ziya Property & Development Ltd, société immobilière impliquée dans des acquisitions foncières suspectes à Balaclava et à Mare-Longue. Jagai fils et Mootoocurpen y sont tous deux administrateurs, et les montants engagés pour ces transactions atteignent plusieurs millions de roupies.

La FCC soupçonne que ces achats aient pu servir à recycler de l'argent provenant d'activités illicites, voire même du trafic de drogue. En parallèle, d'autres entreprises directement liées à Jagai, comme Nabsha Uclean Trading Ltd et EA Smart Choice Business Enterprises Ltd, font elles aussi l'objet d'un examen minutieux. Les flux financiers qui y transitent sont passés au crible afin de déterminer s'il s'agit de sociétés opérationnelles ou de simples structures écrans destinées au blanchiment.

Wendip Appaya, pour sa part, est également maintenu en détention provisoire. Ses activités dans le secteur de la location de voitures de prestige et d'autres services commerciaux sont considérées comme des pièces supplémentaires de ce puzzle financier. Plusieurs de ses véhicules ont été saisis, les enquêteurs suspectant que ces acquisitions constituent une vitrine destinée à réinjecter des fonds douteux dans l'économie formelle.

La FCC affirme être dans la phase finale de ce qu'elle qualifie en interne de «spider web», un réseau complexe de connexions entre Jagai fils, Mootoocurpen et Appaya, tissé à travers leurs entreprises respectives et leurs transactions croisées. Toujours selon eux, la tête pensante derrière ce réseau n'est autre que le SP Ashik Jagai.