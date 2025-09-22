Maroc: Botola Pro D1 'Inwi' - Union Yacoub El Mansour tient tête au Wydad de Casablanca

22 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Union Yacoub El Mansour et le Wydad de Casablanca se sont neutralisés sur le score d'un but partout (1-1), en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, saison 2025-2026, vendredi au stade olympique à Rabat.

Les locaux ont ouvert le score par le biais d'El Mehdi Balouk (45+4), alors que le WAC a égalisé grâce à Christopher Lorch (51e).

Suite à ce match nul, le club rbati décroche son premier point en D1 et se positionne provisoirement dans le peloton de la huitième place, composé de quatre autres équipes. Les Rouges, eux, rejoignent provisoirement l'AS FAR et le Raja Casablanca à la deuxième place (4 pts).

Le COD Meknès s'est, quant à lui, imposé à domicile sur le FUS de Rabat par 2 buts à 0, samedi en match comptant pour la même journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Laarbi Naji (52e) et Achraf Hmaidou (90+7e) ont inscrit les buts de victoire des Meknassis, qui ont dû jouer à dix dès la 14e minute, après l'expulsion d'Oussama Daoui et ont raté l'occasion d'ouvrir le score en première mi-temps, après le penalty raté par Ahmed Dghoughi (44e).

Grâce à cette victoire, le CODM porte son actif à quatre points et rejoint le peloton de la troisième place, qui comprend l'AS FAR et le Raja et le Wydad de Casablanca. Le FUS reste en bas du tableau avec un compteur toujours vierge.

Pour le Maghreb de Fès, il s'est imposé, samedi, sur la pelouse du Hassania d'Agadir par 2 buts à 0.

Les Jaunes et Noirs ont plié la partie aux 5e et 8e minutes, respectivement par le biais d'Achraf Harmach et Adam Brika. Cette victoire permet au MAS de rejoindre le leader, la Renaissance de Berkane, à la première place (6 pts). Le Hassania, lui, partage provisoirement la huitième place (1 pts) avec quatre équipes.

