Addis-Abeba — Une mission éthiopienne de haut niveau, dirigée par Dr Eyob Tekalign, gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, effectue cette semaine une visite officielle en Chine pour rencontrer d'importants partenaires gouvernementaux et économiques.

Au programme figurent des échanges avec de hauts responsables du ministère chinois des Finances, de la Banque populaire de Chine et de la Banque d'import-export de Chine, ainsi qu'avec des représentants d'institutions financières et commerciales de premier plan.

Dans le prolongement de l'accord de restructuration de la dette récemment conclu avec le Comité officiel des créanciers, coprésidé par la Chine et la France, cette visite a pour objectif de donner un nouvel élan au processus de réaménagement de la dette éthiopienne.

La délégation présentera également les avancées réalisées dans le cadre du programme de réformes économiques nationales, explorera de nouvelles opportunités d'investissement et réaffirmera la volonté de l'Éthiopie de renforcer ses liens avec ses partenaires chinois.

La mission illustre la profondeur du partenariat historique entre l'Éthiopie et la Chine et témoigne de leur engagement partagé à promouvoir une coopération économique durable et à bâtir les fondations d'une collaboration renforcée pour l'avenir.