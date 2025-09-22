Afrique: Le grand barrage de la renaissance illustre un modèle d'autosuffisance pour le continent. - Les journalistes kenyans.

22 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Des journalistes kenyans ont salué le Grand barrage de la Renaissance comme un symbole puissant de la capacité de l'Afrique à se développer par ses propres moyens, sans aide extérieure.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le journaliste kenyan John Riaga a salué le GERD comme un jalon important pour toute la région.

« Ce que l'Éthiopie a accompli avec le Grand barrage est immense », a-t-il déclaré, soulignant que cela incitera les autres pays africains à utiliser librement leurs ressources naturelles, notamment l'eau.

Riaga a souligné que le Grand barrage est bien plus qu'un simple projet énergétique ; il offre un modèle de développement pour l'ensemble du continent.

« Ce barrage ne fournira pas seulement de l'électricité à l'Éthiopie, mais servira aussi d'exemple au reste de l'Afrique. Nous espérons que d'autres nations suivront l'exemple de l'Éthiopie et utiliseront leurs ressources pour améliorer la vie de leurs populations », a-t-il expliqué.

Le journaliste a souligné que l'électricité bon marché fournie par le GERD permettra aux ménages de consacrer leurs ressources à des projets de développement.

Le fait que l'Éthiopie ait financé le projet entièrement par ses propres moyens, a-t-il ajouté, est une « leçon importante » : les nations africaines peuvent mener à bien des projets d'envergure sans dépendre de l'aide extérieure.

Riaga a également souligné que si nos dirigeants étaient plus innovants, nous, Africains, pourrions nous développer en utilisant les ressources naturelles dont notre continent est doté.

Il a appelé le Kenya et d'autres nations africaines, comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Malawi et le Lesotho, à entreprendre des projets similaires avec leurs propres ressources.

« Ce faisant, l'Afrique connaîtra une croissance exponentielle et ses populations en bénéficieront », a-t-il affirmé.

Partageant le point de vue de Riaga, la journaliste kenyane Agatha Ngotho a souligné que les Africains doivent croire en leurs capacités.

Les deux journalistes ont convenu que le Grand barrage est bien plus qu'un simple barrage : c'est un symbole de la détermination africaine et un appel à l'autonomie pour le développement.

