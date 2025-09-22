Ethiopie: Le pays met en œuvre une nouvelle stratégie de développement des compétences en protection phytosanitaire pour stimuler la transformation de son secteur agricole.

22 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie a présenté une nouvelle stratégie de développement des capacités en matière de protection phytosanitaire (2026-2030) afin de promouvoir la transformation de son secteur agricole.

Un atelier a été organisé entre l'Autorité agricole éthiopienne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et diverses parties prenantes.

Selon l'ambassadeur Diriba Kuma, directeur général de l'Autorité agricole éthiopienne, des travaux sont en cours pour garantir l'absence de maladies et la qualité des produits agricoles exportés vers le marché mondial.

Il a expliqué qu'une étude a été menée sur les écarts entre les normes de l'Organisation mondiale du commerce et les normes des produits, de la production à l'exportation.

Dr Wondale Habtamu, directeur général adjoint de l'Autorité, a déclaré que cette stratégie créerait un environnement permettant aux produits exportés et importés d'obtenir de meilleurs prix sur le continent et à l'international.

Pour sa part, Farai Zimudzi, chef du Bureau Afrique de l'Est de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a exprimé son soutien à la mise en oeuvre effective de la stratégie élaborée conjointement.

Elle a déclaré que nous travaillerions ensemble pour renforcer la protection phytosanitaire en Éthiopie et garantir que l'Éthiopie participe au commerce international conformément aux normes internationales.

