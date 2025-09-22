Tunisie: Championnats du monde d'haltérophilie en Norvège - Les athlètes Ghofrane Belkhir et Aymen Bacha représentent la Tunisie

La Tunisie participera aux Championnats du monde d'haltérophilie, qui se dérouleront du 2 au 11 octobre prochain à Ford, en Norvège. Elle sera représentée par le duo Ghofrane Belkhir et Aymen Bacha.

Dans une déclaration à l'agence de presse tunisienne TAP, l'entraîneur national Ridha Al-Ayachi, responsable de la préparation de Ghofrane Belkhir, a indiqué que l'haltérophile, qui concourra dans la catégorie des 58 kg, a suivi un premier stage à Nabeul en juin dernier. Un second stage se déroule à Hammamet du 3 au 29 septembre. L'équipe partira pour la Norvège le 30 septembre, et Belkhir prendra part à la compétition le 4 octobre.

Al-Ayachi a expliqué que Ghofrane Belkhir, qui a remporté l'or à l'arraché et au total général aux Championnats du monde seniors de 2021 à Tachkent (Ouzbékistan), a pour objectif de se classer parmi les dix premières. Elle cherche également à retrouver progressivement son meilleur niveau après une période d'absence relativement longue des compétitions.

De son côté, l'entraîneur national Béchir Toumi, qui supervise la préparation d'Aymen Bacha, a confirmé que l'haltérophile tunisien, qui concourra dans la catégorie des 110 kg, vise à monter de nouveau sur le podium mondial. Il souhaite ainsi enrichir son palmarès après avoir remporté l'argent à l'arraché aux Mondiaux 2024 à Manama (Bahreïn) et le bronze à l'arraché aux Mondiaux 2022 à Bogota (Colombie).

Toumi a ajouté qu'Aymen Bacha a suivi un premier stage à Hammamet avant un long séjour d'entraînement en Turquie. Il s'envolera pour la Norvège le 4 octobre et entrera en compétition le 10 du même mois.