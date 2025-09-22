Tunisie: Composants automobiles - 10 fournisseurs chinois prospectent le marché tunisien

Une délégation de dix fournisseurs chinois a participé à une rencontre dédiée au secteur des composants automobiles avec des professionnels et des représentants d'organismes publics tunisiens, a annoncé l'Autorité tunisienne de l'investissement (TIA) dans un communiqué publié ce lundi.

Organisée le 18 septembre 2025 à Tunis, cette rencontre a réuni plus de 100 participants. L'événement a mis en lumière la mobilisation exceptionnelle de l'écosystème économique tunisien (organismes publics, organisations professionnelles et acteurs du secteur privé) autour d'objectifs communs : soutenir les projets d'investissement, attirer de nouveaux investisseurs et encourager la création d'emplois.

Selon la TIA, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une visite organisée par les groupes chinois Taikang Electronics (spécialisé dans les systèmes de mécatronique de précision pour l'industrie automobile) et Autoliv Europe (fabricant d'équipements de sécurité pour automobiles). L'objectif était de souligner le potentiel de la Tunisie en tant que plateforme régionale clé pour l'industrie automobile.

À cette occasion, une présentation sur la valeur ajoutée de la Tunisie dans ce secteur a été faite, accompagnée de témoignages d'investisseurs internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre a également été marquée par l'organisation de rencontres bilatérales entre neuf entreprises chinoises, représentant divers maillons de la chaîne de valeur de l'industrie automobile (câbles, électronique, composants mécaniques, plastiques...), et plus de dix entreprises tunisiennes, ainsi que des filiales de sociétés internationales implantées en Tunisie.