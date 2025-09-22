Tunisie: Le premier marathon de montagne « Ultra Boreas » à Bizerte

22 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le gouvernorat de Bizerte s'apprête à accueillir la première édition du marathon de montagne « Ultra Boreas » le samedi 25 octobre prochain.

Cet événement sportif et destiné à la jeunesse, qui réunira des amateurs de course en montagne de Tunisie et de l'étranger, a pour but de mettre en valeur les richesses touristiques, environnementales et culturelles de la région et du pays. Il vise également à promouvoir les produits locaux.

La course principale aura une distance de 80 km et partira de Ras Angela, le point le plus septentrional du continent africain. Une seconde course de 20 km est également prévue, avec la participation d'un grand nombre de coureurs et d'athlètes.

En marge de l'événement, un village sportif ouvert au public sera installé, proposant de nombreuses activités et des stands pour faire découvrir les produits locaux. L'objectif est de créer une dynamique culturelle, touristique et économique supplémentaire dans les régions de Bizerte Sud, Sejnane et dans l'ensemble du gouvernorat.

