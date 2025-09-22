Tunisie: Suspension de la ligne ferroviaire Sousse-Tunis - Les voyageurs de Kalâa Kebira en colère

Ce matin, des usagers du train, dont la plupart sont des abonnés, ont organisé une manifestation d'une demi-heure à la gare de Kalâa Kebira. Ils protestaient contre l'annulation du train Sousse-Tunis, qui a été annulé tout au long de la semaine dernière et au début de cette semaine, malgré son maintien dans l'horaire officiel.

Mohamed Ali Sghaier, un usager quotidien, a exprimé sa colère face aux « conditions inhumaines » du voyage, notamment la surcapacité, qui entraîne « encombrement et chaos ».

Il a rapporté que les manifestants sont déterminés à obtenir leur droit à un transport régulier, qui « préserve leur dignité » et leur permette d'atteindre leur lieu de travail dans la capitale dans des conditions acceptables.

Cette manifestation fait suite à de nombreuses autres protestations qui ont eu lieu ces dernières années pour les mêmes raisons. Malgré les courriers adressés aux autorités concernées, M. Sghaier a souligné que ces difficultés n'ont toujours pas été résolues.