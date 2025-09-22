Tunisie: Suspension de la ligne ferroviaire Sousse-Tunis - Les voyageurs de Kalâa Kebira en colère

22 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Ce matin, des usagers du train, dont la plupart sont des abonnés, ont organisé une manifestation d'une demi-heure à la gare de Kalâa Kebira. Ils protestaient contre l'annulation du train Sousse-Tunis, qui a été annulé tout au long de la semaine dernière et au début de cette semaine, malgré son maintien dans l'horaire officiel.

Mohamed Ali Sghaier, un usager quotidien, a exprimé sa colère face aux « conditions inhumaines » du voyage, notamment la surcapacité, qui entraîne « encombrement et chaos ».

Il a rapporté que les manifestants sont déterminés à obtenir leur droit à un transport régulier, qui « préserve leur dignité » et leur permette d'atteindre leur lieu de travail dans la capitale dans des conditions acceptables.

Cette manifestation fait suite à de nombreuses autres protestations qui ont eu lieu ces dernières années pour les mêmes raisons. Malgré les courriers adressés aux autorités concernées, M. Sghaier a souligné que ces difficultés n'ont toujours pas été résolues.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.