Tunisie: Perturbations climatiques attendues - L'observatoire de la sécurité routière appelle les automobilistes à la vigilance

L'Observatoire national de la sécurité routière a appelé les automobilistes et les motards à prendre une série de précautions en raison des perturbations climatiques attendues en Tunisie à partir de ce lundi.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l'Observatoire a rappelé que la Tunisie devrait connaître de fortes pluies à partir d'aujourd'hui, ce qui pourrait provoquer des inondations et des difficultés de circulation, notamment dans les régions du Nord et du Centre.

L'Observatoire a exhorté tous les conducteurs de voitures et de motos à réduire leur vitesse et à augmenter les distances de sécurité, car une route mouillée allonge la distance de freinage nécessaire. Il a également conseillé d'éviter de traverser les oueds ou les routes inondées.

De plus, il a appelé à vérifier les véhicules et à s'assurer du bon état des pneus, des essuie-glaces et des feux avant de prendre la route. Il est également nécessaire d'allumer les feux pour améliorer la visibilité pour les conducteurs et les piétons.

L'Observatoire a également encouragé les piétons à être attentifs en traversant la route, à rester loin du bord de la chaussée et à porter des vêtements de couleur claire ou réfléchissants si possible.