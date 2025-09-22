Gabon: Ministère du Tourisme - Le SNAPTOUR suspend son mouvement de grève

Le Syndicat national des agents publics du tourisme (SNAPTOUR) a décidé de suspendre son mouvement de grève. La déclaration a été rendue publique ce lundi 22 septembre par sa présidente, Axelle Carla Legnongo, à Libreville, dans leurs locaux sis à Batterie 4.

Il faut privilégier le dialogue social au sein du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Le Syndicat national des agents publics du tourisme (SNAPTOUR) a suspendu son mouvement d'humeur ce 22 septembre, quelques jours seulement après avoir été reçu par le ministre Pascal Ogowe Siffon, le 18 septembre dernier. Un protocole d'accord avait été signé suite à cette rencontre dont les échanges étaient clairs, francs et harmonieux.

Il faut noter que cette grève avait été initiée accompagnée d'un sit-in au cabinet du ministre pour la raison de : -lenteur dans l'adoption des textes réglementaires ; du non-respect de l'application effective de la loi ; du dysfonctionnement persistant observé dans l'administration du Tourisme, entravant la bonne gestion des affaires et l'efficacité des services ; de l'absence de mécanismes clairs assurant la traçabilité des recettes générées par le secteur Tourisme.

À l'issue d'échanges francs et pédagogiques, un protocole d'accord avait été signé le vendredi 19 septembre dernier, portant sur plusieurs revendications clés des agents du secteur. C'est au regard des avancées positives et dans un esprit d'apaisement que le SNAPTOUR a rendu publique la décision de la suspension de leur mouvement de grève entamée depuis le 28 août dernier. Il a par ailleurs décidé de la reprise en toute quiétude des activités au sein de cette administration.

Le syndicat, à travers sa présidente Axelle Carla Legnongo, se félicite de ce pas important vers un dialogue social responsable, gage d'une meilleure cohésion au sein du département ministériel en vue d'assurer la sérénité nécessaire à l'accomplissement des missions du ministère et la valorisation du secteur du tourisme au Gabon.

Elle n'a pas manqué de saluer la bravoure de ses collègues : "La lutte n'est pas un caprice, mais une nécessité quand la dignité des travailleurs est en jeu. Votre mobilisation exemplaire, vos sacrifices et votre engagement constant ont permis de faire avancer nos revendications et d'amener l'administration à la table du dialogue. Grâce à vous, un protocole d'accord a été signé et un comité de suivi a été mis en place sous la présidence du ministre en charge du Tourisme. Cette victoire n'est pas seulement celle du SNAPTOUR, elle est avant tout la vôtre, celle de toutes celles et ceux qui croient en la justice sociale, la transparence et le respect des engagements".

Le Syndicat national des agents publics du tourisme (SNAPTOUR) a pris la sage décision, celle de fumer le calumet de la paix tout en espérant que le protocole d'accord sera bel et bien respecté.