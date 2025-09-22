Congo-Kinshasa: Femmes et paix - Un engagement quotidien

communiqué de presse

La Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre, a mis en lumière le rôle essentiel des femmes dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Leur engagement quotidien, qu'elles soient issues des communautés locales ou en uniforme, illustre la mise en oeuvre concrète de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité (FPS).

L'inclusion, une nécessité pour une paix durable

Une paix durable n'est possible que si elle est inclusive. Dans les villages et quartiers, les femmes congolaises s'investissent dans la résolution des conflits fonciers, la médiation entre communautés et la sensibilisation des jeunes à déposer les armes.

À Bunia, en juin 2025, le « Collectif des femmes de l'Ituri » a réuni trente-six leaders communautaires, dont vingt femmes et cinq chefs coutumiers. Ce dialogue a permis aux femmes Lendu et Hema de renouer la confiance après des années de méfiance. La réouverture du marché de Mandro, fermé depuis le début du conflit, ainsi que la création d'un comité mixte en charge du suivi, témoignent de l'impact concret de cette initiative.

« Trop souvent, les discussions sur la paix se déroulent sans la voix des mères, des survivantes ou des agricultrices. La paix que nous voulons ne peut se décider sans notre participation », souligne Madame Benge Mukengere, médiatrice de Beni.

Femmes en uniforme : des bâtisseuses de confiance

Policières ou militaires, les femmes en uniforme jouent un rôle essentiel dans le renforcement du lien entre la population et les institutions. Leur présence sur le terrain favorise le dialogue, améliore la collecte d'informations et contribue à la résilience des communautés, notamment auprès des femmes et des jeunes.

« Une paix durable passe par la construction d'institutions fortes, capables de répondre aux préoccupations locales et respectueuses des droits humains et du genre », explique IPO Ouoba Nignan Anes, conseillère en genre, impliquée dans les activités de réforme du secteur de sécurité et de la Police nationale congolaise.

La solidarité pour un avenir commun

Le thème de la Journée de la paix 2025 a rappelé que l'inclusion est au coeur de toute stratégie de paix. Les femmes, par leur leadership et leur engagement quotidien, participent activement à la médiation, à la protection des civils et à la réconciliation.

Aux côtés des communautés, la MONUSCO accompagne ces efforts en renforçant les capacités locales et en plaidant pour la pleine participation des femmes. « L'agenda Femmes, Paix et Sécurité n'est pas un simple cadre politique, c'est une philosophie qui reconnaît le pouvoir transformateur des femmes », indique Mireille Laurier Affa'a Mindzie, cheffe de la section Genre de la MONUSCO.

Le 21 septembre a ainsi été l'occasion de rendre hommage aux femmes congolaises qui, par leurs actions, contribuent à transformer l'idéal de paix en une réalité vécue au quotidien.