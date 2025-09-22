Sénégal: Crue du fleuve Sénégal - Trois villages du département de Bakel touchés

Bakel — Les villages de Arounda, Yaféra et Golmy, dans le département Bakel (est), ont été touchés par la crue du fleuve Sénégal suite aux lâchers d'eau du barrage de Manantali, a appris l'APS auprès du préfet, lundi.

"À Arounda, c'est le collège et une école coranique qui ont été impactés par les eaux. À Yaféra, on a trois maisons inondées alors qu'au village de Golmy, une grande concession a été envahie par les eaux", a signalé Daouda Sène, préfet du département de Bakel.

M. Sène s'entraînait avec l'APS lors d'une réunion avec les membres du comité départemental de gestion des inondations de Bakel pour évaluer la situation dans ce département en proie à la menace persistance de la crue du fleuve Sénégal.

En ce qui concerne les mesures de prévention, des sacs de sable ont été mis à la disposition des villages concernés, a indiqué le préfet, ajoutant qu'une des familles des trois impactées à Yaféra a été déjà relogée à l'école élémentaire.

Selon l'autorité administrative, 40 gilets de sauvetage ont été mis en circulation pour aider à sécuriser le transport fluvial.

A cela s'ajoute la mise en circulation de la pirogue offerte par le Projet de résilience de développement communautaire dans la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) à la commune de Ballou afin de faciliter le transport fluvial dans les zones inondées.

"Des demandes d'assistance ont été également faites par les membres du comité en faveur des sinistrés", a annoncé M. Sène qui préside le comité départemental de gestion des inondations.

En marge de cette rencontre, "le représentant de la Direction de gestion et de planification des ressources en eau (DGPRE) a assuré que les débits des lâchers d'eau à partir de Manantali ont baissé d'intensité et que la situation pourrait se stabiliser dans les 48h", a rapporté le préfet du département de Bakel.