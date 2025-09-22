Sénégal: Protection de la couche d'ozone - Un officiel liste une série de défis

Dakar — Le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Fodé Fall, a listé, lundi, une série de défis liés à la protection de la couche d'ozone, citant, entre autres, la demande croissante en climatisation, l'afflux d'équipements de seconde main souvent énergivores.

"Les défis qui se posent à nous sont immenses: la demande croissante en climatisation et en réfrigération liée à l'urbanisation et au réchauffement climatique, l'afflux d'équipements de seconde main souvent énergivores et non conformes aux normes environnementales, ainsi que la lutte contre les trafics illicites de substances interdites qui exige vigilance et coopération régionale", a déclaré M. Fall.

Il présidait l'ouverture de la Réunion conjointe du réseau des responsables nationaux de l'ozone des pays d'Afrique anglophone et francophone en présence de plusieurs délégations de pays africains et des représentants de partenaires techniques et financiers.

Plusieurs points focaux et coordonnateurs nationaux des programmes ozone des pays d'Afrique anglophones et francophone ainsi que de nombreux acteurs de l'industrie et du froid et de la climatisation, entre autres, prennent part à la rencontre.

M. Fall a toutefois salué la contribution significative de l'Afrique à la mise en œuvre du Protocole de Montréal, estimant que le continent peut être "fier" de son rôle dans la protection de la couche d'ozone.

"La quasi-totalité de nos pays ont respecté les échéances du Protocole de Montréal. Les programmes nationaux ozone ont permis de renforcer les capacités techniques et institutionnelles, en développant la formation des acteurs de l'industrie du froid et de la réfrigération, ainsi que la réglementation"', a déclaré M. Fall,

Le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a indiqué que cette rencontre devait permettre d'évaluer les progrès accomplis en Afrique, partager les bonnes pratiques, identifier les défis communs et tracer "une feuille de route africaine ambitieuse" pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal et de l'amendement de Kigali.

"La protection de la couche d'ozone est bien plus qu'une obligation environnementale. C'est une opportunité historique pour l'Afrique: opportunité d'innover et d'adopter des technologies propres, de créer des emplois verts et inclusifs, en particulier pour les jeunes et les femmes, de renforcer notre souveraineté énergétique et alimentaire et de montrer au monde que l'Afrique peut être à l'avant-garde des solutions aux défis planétaires", a-t-il ajouté.

M. Fall a invité les participants à faire de Dakar "le lieu d'un nouvel élan africain" et a réaffirmé l'engagement du Sénégal, à travers l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, à demeurer un "partenaire engagé, solidaire et visionnaire" pour une planète saine et viable.