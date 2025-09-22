Sénégal: Bona - Le Projet 'Agri-jeunes' va accompagner 180 jeunes dans les filières agro-sylvo-pastorales

Sédhiou, 22 sept (APS)- Le projet "Agri-jeunes" compte accompagner 180 jeunes issus des quatre communes de l'arrondissement de Bona (Sédhiou, sud) dans les filières agrosylvopastorales, pour un montant de 160 millions de francs CFA, a-t-on appris de son chef d'antenne sud, Bocar Wade.

Il intervenait ce week-end lors de la signature d'une convention entre le projet "Agri-jeunes" et l'Association pour le développement économique, social et culturel de l'arrondissement de Bona (ADESCAB).

"Ce partenariat permettra à 180 jeunes de bénéficier d'un accompagnement structuré dans les filières agricoles, forestières et halieutiques, avec un financement de cent soixante millions de francs pour des outils adaptés à leur environnement"', a déclaré Bocar Wade, chef d'antenne sud du projet "Agri-jeunes" couvrant les régions de Sédhiou et Ziguinchor.

La cérémonie de signature marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'immigration irrégulière, l'exode rural et les pratiques illicites en zone frontalière.

À l'échelle régionale, plus de 1 500 jeunes ont déjà été financés par le projet "Agri-jeunes", à travers six conventions signées avec différentes entités locales, a fait savoir Bocar Wade.

Il a déclaré que l'objectif est de créer des opportunités économiques durables, de renforcer la résilience des communautés rurales et de valoriser les ressources naturelles disponibles.

Le président de l'ADESCAB, Ibrahima Diédhiou, a, de son côté, souligné l'importance de l'inclusion dans ce projet.

"Des femmes et des personnes vivant avec un handicap sont également bénéficiaires. Elles travailleront dans leurs localités pour créer des emplois et améliorer le bien-être communautaire", a-t-il affirmé.

Selon lui, un jeune disposant d'un hectare bien équipé en eau et clôture pourrait gagner jusqu'à 150.000 francs CFA par mois, tout en facilitant l'accès aux produits horticoles dans l'arrondissement.

L'adjoint au sous-préfet de Bona, Khadim Diouf, s'est réjoui de cette initiative, saluant son impact potentiel sur la jeunesse locale. "En Casamance, nous avons les terres, la main-d'oeuvre et une bonne pluviométrie. Ce qui manquait, ce sont les moyens pour permettre aux jeunes de s'activer, de travailler la terre et de rester ici", a-t-il déclaré.

Le projet "Agri-jeunes" ambitionne de transformer les jeunes bénéficiaires en véritables champions du développement rural. En leur offrant un encadrement technique, des équipements adaptés et un accès aux marchés, il contribue à bâtir une agriculture moderne, inclusive et résiliente.