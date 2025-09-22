Sénégal: Louga - Plus de trente 'daaras' bénéficient de consultations gratuites et de dons de médicaments

Louga — Plus de trente écoles coraniques de la région de Louga (nord-ouest) ont bénéficié ce week-end de consultations médicales gratuites et de dons de médicaments, dans le cadre du programme des "Vacances médicales patriotiques", initié par le mouvement des cadres patriotes (MONCAP Santé), a déclaré son coordonnateur, Mor Diagne.

"Rien que ce week-end, nous avons pu toucher plus de trente daaras avec nos équipes médicales", dont ceux de Koki, Darou Mouhty et Fass Touré, a-t-il détaillé à des journalistes.

Selon Mor Diagne, 431 pensionnaires ont été consultés gratuitement à Koki, samedi, "plus de vingt daaras" ont été visités à Darou Mouhty, dimanche, pendant qu'une autre équipe était déployée à Fass Touré.

"Au total, ce sont plus de 30 daaras qui bénéficient de consultations gratuites, de dons de médicaments, mais aussi de kits d'hygiène et de moustiquaires ce week-end", a-t-il précisé.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans une logique de promotion de l'équité dans l'accès aux soins, en mettant l'accent sur la participation citoyenne.

"La santé est un droit fondamental, mais il arrive que certaines couches de la population, notamment les pensionnaires des daaras, rencontrent des difficultés pour y accéder", a-t-il avancé.

Il signale qu'une équipe médicale composée de soixante professionnels a été mise à contribution, avec l'appui du camion multifonctionnel mobile du ministère de la Santé doté d'équipements adaptés.

"En plus des consultations et de la distribution gratuite de médicaments, l'opération a intégré un volet prévention", a ajouté le coordonnateur du mouvement des cadres patriotes (MONCAP Santé).

Des moustiquaires imprégnées ont ainsi été offertes pour lutter contre le paludisme, ainsi que des kits d'hygiène composés de savonnettes, de gels antiseptiques et d'eau de javel, afin d'améliorer les conditions sanitaires dans les "daaras".

Le porte-parole des "daaras", Serigne Mbacké Ndiaye, a exprimé la gratitude des maîtres coraniques et des apprenants.

"Tous ceux qui travaillent dans les daaras remercient les initiateurs de cette caravane. Nous prions pour la réussite de leurs projets dans le secteur de la santé", a-t-il déclaré.

Le porte-parole du khalife de Darou Mouhty, Serigne Khachim Mbacké, a salué à son tour cette action citoyenne, en remerciant les initiateurs et adressant les salutations aux plus haute autorités du pays.

Le représentant du maire, Amdy Moustapha Ndiaye, a également encouragé la démarche et plaidé pour sa pérennisation.