Sénégal: Décès de l'ancien international Moussa Diop 'Quenum

Dakar — L'ancien international sénégalais de football des années 1980 et sociétaire de l'ASC Jaraaf de Dakar, Moussa Diop Quenum, est décédé à Dakar dans la soirée du dimanche, a-t-on appris auprès de son ancien club.

"C'est avec une immense tristesse que l'ASC Jaraaf annonce le rappel à Dieu de Moussa Diop Quenum, ancien joueur emblématique du club dans les années 80. Son départ nous prive d'un membre précieux de notre grande famille", informe le Jaraaf dans un communiqué.

Moussa Diop Quenum, "joueur talentueux, passionné et fidèle" à l'esprit du Jaraaf, a "marqué de son empreinte l'histoire du club par son engagement sur le terrain et son amour indéfectible pour nos couleurs", ajoute la même source.

"Son souvenir restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont partagé ces moments d'exception", ajoute le club de la Médina

La levée du corps aura lieu, ce lundi à 15h, à la mosquée de Liberté 2, suivie de l'inhumation au cimetière de Yoff le même jour.