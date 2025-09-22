Cote d'Ivoire: Système intégré de gestion de la comptabilité des matières - Des gestionnaires de crédits renforcent leurs capacités

Le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale du budget et des finances, organise du 22 au 26 septembre 2025, à Cocody, un atelier de formation des gestionnaires de crédits sur l'utilisation du module « Entrée des biens » du Système intégré de gestion de la comptabilité des matières (Sigescom).

Cet atelier, qui regroupe 900 participants issus de plusieurs ministères, institutions et de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, vise à présenter aux gestionnaires de crédits l'architecture générale du module « Entrée des biens » du Sigescom et à les former à son utilisation.

Le directeur général adjoint du budget et des finances, Ali Sissoko, a souligné que les gestionnaires de crédits jouent un rôle primordial dans la préservation et la valorisation des biens. Selon lui, cette formation permettra aux gestionnaires de crédits de s'approprier le module « Entrée des biens » du système intégré de gestion de la comptabilité des matières. « Ce système est arrimé au grand système de gestion des finances publiques », a-t-il déclaré.

À l'en croire, l'atelier vise également à offrir aux gestionnaires de crédits les outils et compétences nécessaires pour optimiser la gestion et assurer une traçabilité exemplaire des actifs, depuis leur acquisition jusqu'à leur utilisation finale. « Cette étape marque un tournant décisif dans la mesure où elle déclenche le processus de démarrage effectif de la mise en oeuvre de la comptabilité des matières en Côte d'Ivoire. Cette formation vous donne un instrument de gestion des biens conformément aux standards internationaux. À l'issue de cette formation, vous serez à même de procéder à l'enregistrement des biens acquis ou reçus dans l'applicatif de gestion du patrimoine de l'État », a expliqué le directeur général adjoint du budget et des finances.

LPour sa part, le directeur des dépenses centralisées de l'État et de la comptabilité des matières, Koné Bassidi, a rappelé l'importance de cet atelier, car il s'agit de la mise en oeuvre effective de la comptabilité des matières avec le module « Entrée des biens ». En effet, cela permettra aux gestionnaires de crédits et de patrimoine d'enregistrer les biens dans le module « Entrée ».

« Cet atelier permettra aux gestionnaires de crédits de comprendre comment enregistrer l'entrée des biens dans le patrimoine », fait-il observer, précisant que les biens de l'État se portent à merveille.

« C'est pour cela que, depuis la directive de 2012 transposée dans la législation ivoirienne, les autorités font mains et pieds pour rendre la comptabilité des matières véritablement vivante en Côte d'Ivoire. Le décret de 2019, qui consacre la comptabilité des matières et crée le statut de gestionnaire de crédits avec tous les textes subséquents, en est la preuve. Aujourd'hui, il s'agit de passer à la phase effective de cette mise en oeuvre, avec l'enregistrement des biens dans le module "Entrée", ce qui permettra aux gestionnaires de suivre la vie de leurs biens », a insisté Koné Bassidi.