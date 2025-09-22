Cote d'Ivoire: Prix Pierre Castel 2025 - Stane Blegbo triomphe avec Djoli, l'agriculture connectée et résiliente

La grande finale du Prix Pierre Castel 2025 a consacré, le 18 septembre 2025, à Abidjan-Plateau, l'Ivoirien Stane Blegbo, lauréat national, désormais couronné Super Prix Panafricain pour son projet novateur Djoli. Une consécration qui illustre la vitalité de l'agriculture africaine et sa mue en un secteur résolument connecté, durable et inspirant.

Djoli, l'application qui rapproche champs et assiettes

Lancé il y a deux ans, le projet Djoli est une plateforme digitale qui met en relation directe producteurs de vivriers et restaurateurs. Au-delà de sa simplicité, cette innovation répond à des enjeux cruciaux : réduire le gaspillage alimentaire, fluidifier la logistique, renforcer les revenus des agriculteurs en particulier des femmes et promouvoir une alimentation saine et accessible en zones urbaines. Par ce projet, Stane Blegbo propose une nouvelle dynamique, où la technologie se met au service de la terre et des hommes.

Lire aussi Stane Blegbo (Prix Castel 2025) : "Djoli veut nourrir les villes africaines et valoriser les producteurs"

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à un parterre d'invités comprenant des ambassadeurs, des personnalités politiques et économiques, ainsi que la ministre Miss Belmonde Dogbo, Adjoumani Kobenan, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a tenu à saluer « les esprits les plus brillants et les plus innovants d'Afrique ». Pour lui, ce prix est bien plus qu'une récompense :

« Chers entrepreneurs, vous incarnez cette nouvelle vision d'une agriculture résiliente. Vous n'êtes pas de simples agriculteurs, mais de véritables agripreneurs, moteurs d'innovation, de technologie et même d'intelligence artificielle. L'avenir de l'Afrique est entre vos mains. »

Grégory Leclerc, Directeur Général du Groupe Castel et Président du jury, a rappelé la portée grandissante du prix. Ce sont près de 5 000 candidatures reçues depuis sa création et 300 projets accompagnés. « Ce prix est devenu une véritable force », a-t-il affirmé avant de livrer aux jeunes entrepreneurs trois secrets pour réussir à savoir être audacieux, résilient et collectif.

Pour lui, « aucun entrepreneur ne réussit seul », l'Afrique étant « le continent de demain » où entreprendre est moins une carrière qu'« une soif de créer ».

Une dotation et une mission

Avec à la clé un chèque de 35 000 euros soit plus de 23 millions FCFA, Stane Blegbo voit son projet propulsé vers une nouvelle dimension. « Ce prix va donner un souffle décisif à Djoli et inspirer encore plus de jeunes à croire en leur potentiel », a déclaré l'heureux lauréat, visiblement ému.

Le Président-Directeur Général du Fonds Pierre Castel, Pierre De Gaëtan Njikam, a quant à lui replacé cette initiative dans une vision globale : « C'est une histoire de foi en l'Afrique, bâtie autour de quatre piliers, dont ce prix qui récompense chaque année des talents dans nos sept filiales. »

Enfin, Marc Pozmentier, Directeur Général de Solibra, a salué l'élan ivoirien qui a accueilli avec brio cette 8e édition du Prix Pierre Castel, symbole d'une Afrique qui croit en ses jeunes et leur tend les clés du futur.