Cote d'Ivoire: Didiévi - Education et autonomisation des femmes au coeur d'une journée à Molonoublé

La place publique de Molonoublé, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Didiévi, a accueilli le 20 septembre 2025, une cérémonie initiée par le colonel Koffi Séraphin, cadre de la localité. L'événement a mis en lumière trois axes majeurs : le soutien à l'éducation, la valorisation des femmes et la promotion de la cohésion sociale.

Convaincu que l'éducation demeure le socle du développement, le colonel a offert plus de 5 000 kits scolaires aux établissements scolaires de la zone. Ce geste vise à alléger les charges des parents en ce début de rentrée 2025-2026.

« Ce n'est pas un geste pour paraître. Nous avons grandi ici et nous connaissons les difficultés des familles. Aujourd'hui, grâce aux responsabilités que nous assumons, nous avons le devoir d'offrir une chance à nos cadets », a-t-il déclaré, invitant les enseignants à assurer une distribution équitable des kits.

Dans le même esprit de solidarité, plus de 200 pagnes ont été remis aux femmes de Molonoublé et des 43 villages environnants. Ce don symbolique traduit la reconnaissance de leur rôle central dans la vie sociale, scolaire et politique. Des responsables de villages, des adjointes et plusieurs femmes leaders engagées dans le développement local ont été particulièrement honorées.

La cérémonie a également été marquée par l'investiture du bureau des femmes de la sous-préfecture, récemment élu. Parrain de l'événement, le colonel Séraphin a exhorté les nouvelles responsables à travailler avec détermination et sens de l'organisation, conditions essentielles à la réussite des projets communautaires.

En clôturant son intervention, il a lancé un appel solennel à la paix et à la cohésion sociale à l'approche des élections : « Ensemble, nous continuerons de bâtir une communauté forte, éduquée, organisée et unie dans la paix. »

L'événement a également enregistré la présence de Roméo Kouakou, cadre de la sous-préfecture et co-parrain de la cérémonie.

Dans son allocution, il a insisté sur l'importance de l'organisation communautaire comme levier de développement. « Les villages qui progressent sont ceux qui savent s'organiser. Ce n'est pas une question de politique, mais de méthode », a-t-il souligné, appelant à une synergie d'actions avec son frère et ami, le colonel Séraphin, pour soutenir efficacement les initiatives locales.