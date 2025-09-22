Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'Onu échange avec la Cei sur le processus électoral au pays

Le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a reçu ce lundi 22 septembre 2025, au siège de l'institution à Cocody-II Plateaux, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão. Les échanges ont porté sur l'évolution du processus électoral en Côte d'Ivoire.

À l'issue de la rencontre, le diplomate onusien a salué les efforts de la Cei et rappelé l'importance de son rôle dans l'organisation des élections à venir. « Nous venons d'avoir une séance d'échange sur l'état de préparation du pays vers les élections. La Cei joue un rôle clé. Elle a déjà entamé son travail et sera impliquée dans toutes les étapes à venir », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que plusieurs préoccupations exprimées par les forces politiques et les candidats ont été évoquées, notamment en ce qui concerne la loi électorale et la formation des représentants des partis politiques. « Il est essentiel de poursuivre les efforts de pédagogie et de formation pour que les citoyens comprennent la différence entre la logique politique et les prescriptions de la loi. Nous encourageons la Cei à poursuivre dans cette voie afin de garantir des élections apaisées », a ajouté M. Simão.

Le Représentant spécial a conclu en réaffirmant l'engagement des Nations unies à soutenir la Côte d'Ivoire dans l'organisation d'un scrutin transparent et crédible.

