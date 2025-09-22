Cote d'Ivoire: Festival de la fiction de La Rochelle - Huit producteurs ivoiriens présents en France

22 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Olivia Yao

La Rochelle, ville côtière du sud de la France, a accueilli du 16 au 21 septembre 2025, le Festival de la fiction, l'un des rendez-vous phares de l'audiovisuel européen. Pour la première fois, une nation africaine a été l'invitée officielle de l'événement. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ce coup de projecteur inédit marque une étape décisive dans la stratégie de rayonnement international du cinéma ivoirien.

Depuis deux ans, le pays multiplie les initiatives pour s'affirmer sur la scène mondiale : programmes de formation, partenariats renforcés et participation active aux grands marchés du cinéma. Après une présence remarquée au Festival de Cannes 2025, le ministère de la Culture et de la Francophonie a accompagné huit producteurs ivoiriens à ce rendez-vous.

Portée par Yolande Bogui, la délégation est le reflet l'ambition nationale : consolider le leadership ivoirien en Afrique subsaharienne et favoriser des coproductions internationales.

Le 18 septembre 2025 s'est tenu à La Rochelle l'« Apéro Business Côte d'Ivoire », l'un des temps forts. Producteurs, diffuseurs et décideurs se sont retrouvés autour de projets innovants et d'échanges B to B. Objectif : positionner le pays comme un hub créatif majeur et accroître son attractivité auprès des acteurs mondiaux de la fiction.

Terre de productions emblématiques telles que Ma famille, Cacao ou Invisible, la Côte d'Ivoire a déjà prouvé son savoir-faire en matière de productions cinématographiques et de séries télévisées de qualité.

La participation ivoirienne au Festival de la fiction s'inscrit dans la continuité des accords récemment conclus entre les ministères de la Culture, de la Communication, du Tourisme et de la Jeunesse, témoignant du soutien affirmé de l'État à l'industrie audiovisuelle.

Rassemblant chaque année des centaines de professionnels, le Festival de La Rochelle propose des projections, des panels et des rencontres stratégiques. Avec le focus 2025 consacré à l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire a marqué les esprits et renforcé sa place sur l'échiquier cinématographique international.

