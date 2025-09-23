Mali: Crise ouverte entre le pays et la France

La France a annoncé, le 19 septembre, la suspension de sa coopération sécuritaire et antiterroriste avec le Mali, une décision qui marque un tournant dans les relations diplomatiques déjà tendues entre les deux pays.

La mesure fait suite à l'arrestation, en août, d'un diplomate français à Bamako, accusé par les autorités maliennes de travailler pour les services de renseignement. Paris a immédiatement rejeté ces accusations, qualifiées d'« infondées », et a exigé la libération de son ressortissant en invoquant son immunité diplomatique. En réponse, elle a expulsé deux diplomates maliens, leur demandant de quitter son territoire. Cette décision survient après que Bamako a pris des mesures similaires à l'encontre de cinq agents de l'ambassade de France, les déclarant indésirables.

Les tensions entre les deux pays ne cessent de croître depuis les coups d'État militaires de 2020 et 2021, sous la direction du colonel Assimi Goïta, qui accuse régulièrement des puissances étrangères de chercher à déstabiliser le Mali. Cette rupture dans la coopération antiterroriste survient alors que le pays est en proie à une crise sécuritaire aiguë, avec la présence de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et Daech. La France, à travers l'opération Barkhane, a joué un rôle clé dans la lutte contre ces groupes. Cependant, le gouvernement malien, de plus en plus tourné vers la Russie pour des alliances militaires et diplomatiques, semble désormais vouloir se distancer de son ancien colonisateur.

Les relations entre Paris et Bamako ont été particulièrement fragilisées ces dernières années, avec des accusations réciproques et un éloignement des partenariats traditionnels. Cette rupture pourrait avoir des conséquences graves sur la sécurité dans la région, exacerbant une situation déjà complexe où les groupes armés continuent de semer la terreur. Le Mali, en se tournant vers de nouveaux alliés comme la Russie, pourrait changer la dynamique de la lutte antiterroriste dans le Sahel, mais la route vers une paix durable semble encore incertaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn