Mali: Crise ouverte entre le pays et la France

22 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Noël Ndong

La France a annoncé, le 19 septembre, la suspension de sa coopération sécuritaire et antiterroriste avec le Mali, une décision qui marque un tournant dans les relations diplomatiques déjà tendues entre les deux pays.

La mesure fait suite à l'arrestation, en août, d'un diplomate français à Bamako, accusé par les autorités maliennes de travailler pour les services de renseignement. Paris a immédiatement rejeté ces accusations, qualifiées d'« infondées », et a exigé la libération de son ressortissant en invoquant son immunité diplomatique. En réponse, elle a expulsé deux diplomates maliens, leur demandant de quitter son territoire. Cette décision survient après que Bamako a pris des mesures similaires à l'encontre de cinq agents de l'ambassade de France, les déclarant indésirables.

Les tensions entre les deux pays ne cessent de croître depuis les coups d'État militaires de 2020 et 2021, sous la direction du colonel Assimi Goïta, qui accuse régulièrement des puissances étrangères de chercher à déstabiliser le Mali. Cette rupture dans la coopération antiterroriste survient alors que le pays est en proie à une crise sécuritaire aiguë, avec la présence de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et Daech. La France, à travers l'opération Barkhane, a joué un rôle clé dans la lutte contre ces groupes. Cependant, le gouvernement malien, de plus en plus tourné vers la Russie pour des alliances militaires et diplomatiques, semble désormais vouloir se distancer de son ancien colonisateur.

Les relations entre Paris et Bamako ont été particulièrement fragilisées ces dernières années, avec des accusations réciproques et un éloignement des partenariats traditionnels. Cette rupture pourrait avoir des conséquences graves sur la sécurité dans la région, exacerbant une situation déjà complexe où les groupes armés continuent de semer la terreur. Le Mali, en se tournant vers de nouveaux alliés comme la Russie, pourrait changer la dynamique de la lutte antiterroriste dans le Sahel, mais la route vers une paix durable semble encore incertaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.