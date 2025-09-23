Egypte: L'activiste Alaa Abdel Fattah gracié par le président

communiqué de presse

Beyrouth — Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accordé une grâce présidentielle à l'activiste égypto-britannique Alaa Abdel Fattah, détenu depuis plusieurs années, ainsi que l'ont révélé les médias égyptiens le 22 septembre.

Alaa Abdel Fattah sera libéré dès la publication du décret de grâce au Journal officiel. Il s'était fait connaître en tant qu'activiste en Égypte en 2011, lors de la vague de révoltes dans le monde arabe, et est en prison de manière quasi-continuelle depuis 2014.

Amr Magdi, chercheur senior auprès de la division Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch, a commenté ainsi cette décision :

« La grâce accordée par le président Sissi à l'activiste égyptien Alaa Abdel Fattah est une bonne nouvelle, quoique tardive. Tout en célébrant l'annonce de cette grâce, nous devons aussi penser aux milliers d'autres personnes qui croupissent encore en prison en Égypte, simplement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression comme l'avait fait Aala. Espérons que sa libération marque un véritable tournant, et que le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sissi mettra aussi fin à la détention arbitraire de ces milliers d'autre personnes ayant pacifiquement exprimé des critiques. »