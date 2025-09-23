Guinée: Référendum du 21 septembre - À Bamako, le OUI remporte avec plus de 93% des voix !

À l'instar de leurs compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, les ressortissants guinéens au Mali ont accompli leur devoir civique en sortant massivement, ce dimanche 21 septembre 2025, pour voter OUI à la nouvelle Constitution. Comme stipule la loi électorale, les bureaux de vote ont, dans l'ensemble, ouvert à l'heure indiquée.

L'Ambassadeur Ansoumane Camara Bafoé et son personnel diplomatique et consulaire ont effectué leur vote, à 8H30, dans les locaux de la Résidence officielle, en Commune III du District de Bamako.

C'est devant la presse guinéenne et malienne et sous un tonnerre d'applaudissements nourris.

Ouverts à 8H00, les bureaux de vote ont fermé à 18h précises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue du dépouillement de l'opération du vote, les résultats provisoires enregistrés sont évalués à 93,25% avec un taux de participation de 94,98%. Une adhésion effective par la majorité écrasante des Ressortissants guinéens au Mali enrôlés lors du dernier recensement biométrique. «Il s'agit là non seulement une victoire éclatante pour notre pays en marche historique vers son progrès mais également la tenue d'une promesse faite par le MAPS-GMD à notre Ambassadeur Général Ansoumane Camara Bafoé», s'est confié à aminata.com Amadou Dabola Barry, Secrétaire Général du mouvement de soutien du Général Mamadi Doumbouya au Mali, au sortir de la salle de proclamation des résultats tombés tard dans la nuit du dimanche 21 à ce lundi 22 septembre.

Au total, la circonscription électorale de l'Ambassade de Guinée au Mali compte dix (10) centres de vote constitués par le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation dont sept (7) pris en charge par l'ambassade.

Les bureaux des centres de vote étaient installés à travers les zones de fortes concentrations de la communauté guinéenne à Bamako.

En rappel, les militants et sympathisants du principal mouvement de soutien du Général-Président Mamadi Doumbouya de la place, Action patriotique de la Diaspora pour le soutien du Général d'Armée Mamadi Doumbouya, avaient fermement promis à leur Ambassadeur que leur premier cadeau à l'offrir était un vote à la fois massif et triomphal pour la nouvelle loi fondamentale. Ce fut, donc, comme le dit l'adage: «chose promise, chose due».

Ce qui fait aujourd'hui du célèbre Officier de police, Général Ansoumane Camara alias Bafoé, l'Ambassadeur de son pays le plus heureux à Bamako dans ces dernières décennies.

C'est, du moins, ce qui est perceptible des propos et gesticulations du Diplomate très plaisant avec son personnel tout le long de la nuit blanche électorale passée autour des opérations de dépouillement des bulletins de vote et de centralisation des résultats.