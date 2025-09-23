Tunisie: Jeunesse et Sport - Une cérémonie en l'honneur des athlètes qui se sont distingués aux championnats de Tokyo 2025

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a reçu ce lundi 22 septembre 2025 les membres de l'équipe nationale tunisienne d'athlétisme. Marwa Bouziani, Rehab Dhahri, Ahmed Jaziri et Mohamed Amine El-Jeinawi étaient présents pour être honorés de leur performance honorable lors des championnats du monde d'athlétisme de Tokyo 2025.

La cérémonie, qui s'est tenue au siège du ministère, a également vu la participation du champion olympique Mohamed Gammoudi.

Le ministre a réitéré ses félicitations aux athlètes pour les résultats honorables obtenus à cet événement international. Il a souligné l'engagement de son ministère à leur fournir les meilleures conditions matérielles, logistiques et psychologiques. Il a également évoqué une révision de leurs contrats de performance, passant d'une simple participation à une quête de victoire. Il a salué les efforts des cadres administratifs et techniques qui ont contribué à cette réussite.

El Mourali a également loué la détermination des athlètes et leur grand sens du patriotisme, qui se manifeste par leur désir constant de hisser le drapeau national sur la scène internationale. Il a mis en évidence le rôle crucial des centres de formation et de préparation des athlètes d'élite, citant notamment le centre de Sidi Bouzid, qu'il a qualifié de « phare sportif » ayant formé de nombreux champions.

La rencontre s'est conclue par des remerciements et des voeux de succès pour les prochaines compétitions continentales et internationales, le ministre assurant que l'athlétisme tunisien est sur une voie ascendante et prometteuse.