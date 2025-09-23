Tunisie: Saisie de plus de 4 mille kg de produits alimentaires impropres à la consommation

Quelque 4523 kg de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis dans différentes régions du pays par les équipes de contrôle mixtes réunissant les agents de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), des services du commerce, de la Garde nationale, de la police et de la police municipale.

Dans un communiqué publié lundi sur sa page officielle, l'Instance a indiqué que quelque 160 kg de denrées alimentaires surgelées ont été saisies à Tunis. Il s'agit de viandes blanches, de poissons, de produits de la mer, de pâtes feuilletées, de légumes surgelés et de salades composées. Ces produits étaient conservés dans un congélateur en panne.

Dans le gouvernorat du Kef, plus de 3200 kg de légumes et fruits pourris ou avariés - citrouilles, pommes, tomates, citrons et raisins - exposés au marché de gros des fruits et légumes, ont été confisqués.

À Jendouba, les opérations de contrôle ont abouti à la saisie de 46 kg de viandes blanches congelées dans de mauvaises conditions, en plus de 480 kg de margarine et 20 kg de beurre stockés hors réfrigération dans une société de vente en gros de produits alimentaires, en violation des normes de conservation.

Dans le gouvernorat de Sousse, des viandes rouges et blanches, des têtes d'ovins, des produits de la mer, des fruits et légumes avariés, ainsi que du fromage, de la sauce blanche (mayonnaise), du yaourt, des sirops sucrés et des épices périmées ont été également saisis.

L'INSSPA souligne que « ces quantités saisies ne représentent pas seulement des pertes économiques mais constituent aussi un réel danger pour la santé des citoyens », renouvelant son appel à tous les intervenants et professionnels à respecter strictement les règles d'hygiène et les conditions de stockage et de distribution.

Elle invite, par ailleurs, les consommateurs à faire preuve de vigilance lors de l'achat de produits alimentaires et à signaler toute infraction susceptible de menacer leur sécurité.