Tunisie: Le coach du CAB inverse le cycle - Le déclic avec Chokri Bejaoui !

Le technicien cabiste s'avère être l'homme de la situation.

Les Cabistes ont entamé la nouvelle saison dans une atmosphère un peu confuse malgré une préparation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. On a pensé que le staff technique allait continuer son bonhomme de chemin dans la stabilité en vue de bâtir une équipe compétitive. Mais voilà que, coup de tonnerre, l'entraîneur quitte, à la surprise générale, le «navire» pour des raisons qui restent, quoi qu'on en dise, encore obscures.

Y avait-il incompatibilité d'humeur entre les parties concernées dans les coulisses qu'on ne voulait pas dévoiler au grand public? On ne saura jamais qui croire! Le fait est que le CAB, pris au dépourvu, a été tout simplement désorienté.

Les commentaires les plus «salés» avaient alors submergé les pages sur les réseaux sociaux ayant trait au club nordiste. Fort heureusement que l'engagement d'un nouvel entraîneur est venu mettre un terme à toutes les rumeurs.

Et malgré de nombreux commentaires qui sont venus animer les mêmes pages à la suite du match contre le CA arrêté par l'arbitre à la 48' de jeu pour les raisons que l'on sait, le coach s'est mis au travail faisant fi des détracteurs.

Des raisons d'espérer

Chokri Bejaoui, qui a roulé sa «bosse» un peu partout, du Nord au Sud du pays notamment avec des équipes divisionnaires qui l'ont rôdé à ce genre de situation, n'était pas venu au CAB pour faire de la figuration.

Connaissant parfaitement la famille cabiste dans toutes ses composantes pour avoir été un joueur- cadre dans l'équipe «jaune et noir» qui a connu la gloire dans les années 80, le nouveau technicien peut être considéré comme l'homme du déclic.

En effet, de lanterne rouge avec l'OB, les Cabistes ont accédé à la 7e place à la faveur de deux victoires successives obtenues à Ben Guerdane contre l'USBG et à... Bir Bouragba face à l'ASG.

Ces deux résultats positifs ont eu le mérite d'éviter au club de plonger dans une crise. On peut désormais travailler dans une ambiance sereine, condition sine qua non de pouvoir améliorer le rendement global de l'équipe. Chokri Bejaoui reconnaît lui-même qu'il y a beaucoup de travail à faire.

«Nous avons cherché à gagner des points, c'était primordial lors des derniers matches et la manière viendra après, ce à quoi nous nous attelons». Les derniers recrutements effectués permettront certainement au CAB de progresser.

Après Mbaye qui s'est distingué par son efficacité, voilà qu'on vient d'apprendre que Fonseca Bonaventure et Issa Kane, deux autres Sénégalais, milieux de terrain respectivement défensif et offensif, sont devenus définitivement cabistes et prêts à l'emploi.

Leur compatriote, le défenseur Mohamed Camara, n'a pu être retenu pour des motifs médicaux. En définitive, on peut dire que l'équipe cabiste aura, d'ici peu, fière allure. Au CAB, on repart d'une page blanche et on a de bonnes raisons d'espérer des lendemains qui chantent.