Mali: Le jour de la fête nationale, le Jnim publie une nouvelle vidéo montrant des otages militaires

Le Mali célèbre le 65e anniversaire de son indépendance, ce lundi 22 septembre. Et alors que le chef de l'État s'est félicité, dans son discours, du « désarroi des groupes armés face à la pression » de l'armée malienne, le Jnim, groupe terroriste proche d'al-Qaïda, a opportunément publié une nouvelle vidéo de propagande montrant plusieurs otages militaires maliens et burkinabè, capturés parfois depuis quelques années.

À l'occasion de la fête nationale, le ciel de Bamako était illuminé, dans la soirée de dimanche à ce lundi 22 septembre, d'une parade de drones à la gloire de la junte du président Assimi Goïta.

Cette année, la fête célèbre le 65e anniversaire du Mali indépendant, mais également les cinq ans de pouvoir du général Assimi Goïta. C'est en tout cas ce que laissait voir la danse des drones civils lancés depuis le Centre international de conférence de Bamako. Les dizaines d'appareils formaient, successivement dans le ciel, les portraits du chef de l'État et des principales figures de la junte, ainsi que les équipements militaires et le patrimoine séculaire du Mali, comme la mosquée de Djenné et le tombeau des Askia !

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours, le président Goïta soutient que son armée a pu « réaffirmer la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire » et que « les récentes attaques lâches des groupes armés et terroristes traduisent leur désarroi face à la pression » des Forces armées maliennes !

C'est pourtant ce jour d'indépendance que les djihadistes du Jnim ont choisi pour publier, sur le Web, une vidéo vieille d'un mois montrant de nombreux militaires maliens et leurs alliés burkinabè en captivité. Les prisonniers - certains enlevés depuis plus de deux ans - appellent Bamako et Ouagadougou à négocier leur libération. Depuis juin, c'est au moins la troisième vidéo de propagande du genre diffusée par le Jnim, qui maintient toujours son blocus dans les régions de Kayes et de Nioro du Sahel.