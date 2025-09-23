Afrique: Le Sénégal sacré champion de boulangerie et qualifié pour la Coupe du Monde

Page facebook de Gouvernement du Sénégal
Le Sénégal sacré champion d’Afrique de la boulangerie
23 Septembre 2025
allAfrica.com
Par Cindy Damaris

L’équipe nationale de boulangerie du Sénégal a brillamment remporté le Championnat d’Afrique de boulangerie, organisé à Marrakech, au Maroc, en s’imposant face aux meilleures nations du continent. Grâce à cette victoire historique, le Sénégal décroche le titre continental et valide son ticket pour la Coupe du Monde de la discipline.

L’annonce officielle du sacre a été faite par le ministère du Commerce, qui a salué la performance remarquable de l’équipe sénégalaise. Leur savoir-faire a séduit le jury international, confirmant la montée en puissance du Sénégal dans ce secteur d’excellence.

Ce succès vient récompenser des mois de préparation intense, mais aussi la passion et la détermination d’une équipe soudée, portée par l’ambition de hisser le drapeau national au sommet de l’Afrique.

Avant leur départ, la délégation avait été reçue par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, qui leur avait remis le drapeau national, en présence du Secrétaire d’État aux PME-PMI. À cette occasion, une enveloppe de trois millions de FCFA leur avait été remise pour couvrir les frais liés à leur séjour au Royaume chérifien.

Ce sacre marque une étape importante pour la filière boulangère sénégalaise et constitue une véritable source de fierté nationale, alors que tous les regards se tournent désormais vers la Coupe du Monde de boulangerie, prévue à Paris en 2026.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.