Afrique: Le Sénégal sacré champion de boulangerie et qualifié pour la Coupe du Monde

L’équipe nationale de boulangerie du Sénégal a brillamment remporté le Championnat d’Afrique de boulangerie, organisé à Marrakech, au Maroc, en s’imposant face aux meilleures nations du continent. Grâce à cette victoire historique, le Sénégal décroche le titre continental et valide son ticket pour la Coupe du Monde de la discipline.

L’annonce officielle du sacre a été faite par le ministère du Commerce, qui a salué la performance remarquable de l’équipe sénégalaise. Leur savoir-faire a séduit le jury international, confirmant la montée en puissance du Sénégal dans ce secteur d’excellence.

Ce succès vient récompenser des mois de préparation intense, mais aussi la passion et la détermination d’une équipe soudée, portée par l’ambition de hisser le drapeau national au sommet de l’Afrique.

Avant leur départ, la délégation avait été reçue par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, qui leur avait remis le drapeau national, en présence du Secrétaire d’État aux PME-PMI. À cette occasion, une enveloppe de trois millions de FCFA leur avait été remise pour couvrir les frais liés à leur séjour au Royaume chérifien.

Ce sacre marque une étape importante pour la filière boulangère sénégalaise et constitue une véritable source de fierté nationale, alors que tous les regards se tournent désormais vers la Coupe du Monde de boulangerie, prévue à Paris en 2026.