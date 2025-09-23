Tunisie: Théâtre de l'Opéra de Tunis - Ce vendredi, hommage posthume à l'artiste Fadhel Jaziri

Le Théâtre de l'Opéra de Tunis a dévoilé la programmation de la troisième édition de la manifestation théâtrale « Al Khourouj ela almasrah ... al khourouj ela alhayat », baptisée session Fadhel Jaziri(1948-2025).

Prévue du vendredi 26 septembre au jeudi 2 octobre 2025, la manifestation démarrera à travers une programmation spéciale, tout au long de la journée du vendredi, entièrement dédiée à tire posthume à l'artiste pluridisciplinaire Fadhel Jaziri à travers la présentation d'une sélection de ses oeuvres.

Six pièces de Nizar Saidi, Imed Jomaa, Youssef Mars, Karim Achour, Noomène Hamda, Wajdi Gaidi & Houssem Sahli sont également programmées tout au long de la semaine de la manifestation.

L'oeuvre de Fadhel Jaziri sera au coeur des témoignages

En hommage posthume à feu Jaziri, le Hall du théâtre de l'Opéra abritera, à partir de 21h, une cérémonie ouvertes aux artistes qui souhaitent présenter leurs témoignages. L'artiste pluridisciplinaire qu'on commémore, a réussi durant cinq décennies à redessiner les contours de la création artistique dans le pays en naviguant aisément entre théâtre, cinéma, arts de spectacles nourri d'une grande passion et d'une volonté à explorer des nouveaux horizons.

En partenariat avec la délégation aux Affaires Culturelles à Tunis, une exposition composée de photos et d'affiches des principales oeuvres théâtrales, cinématographiques et artistiques de Jaziri sera également organisées au même lieu. Le vernissage est prévu à 10h du matin.

Auparavant, la salle Tahar Cheriaa abritera à partir de 15h la projection des films « Khoussouf » et « El Guirra ». Au théâtre des régions, il y aura la projection à partir de 19h30 d'un court-métrage documentaire intitulé « Fadhel Jaziri: Work in progress » suivi de la pièce « Au Violon » dernière création, théâtre-danse, de Feu Jaziri.

A l'occasion de la commémoration du 40ème jour de son décès, Fadhel Jaziri était au coeur d'un hommage, le week-end dernier, à travers deux cérémonies organisées respectivement à la maison de la Culture Ibn Rachiq et au théâtre du 4ème art, à la Capitale. Cet hommage lui a été rendu par le Théâtre national tunisien et la délégation des Affaires Culturelles au gouvernorat de Tunis, sa ville natale où il avait grandi dans une maison nichée dans l'une des ruelles au coeur de la Médina.

Artiste, comédien, metteur en scène, producteur de théâtre, de spectacles musicaux et d'oeuvres cinématographiques, Fadhel Jaziri est parti le 11 août dernier à l'âge de 77 ans. Il est parti après une longue carrière de près de cinquante ans laissant un héritage artistique important et un projet tant rêvé, le Centre des Arts de Djerba, inauguré le 10 novembre 2022.